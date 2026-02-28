Echipa poloneză Cracovia, aflată pe locul 7 în campionat după 23 de etape, a trimis o propunere oficială pe adresa celor de la FCSB. Potrivit ProSport, polonezii l-au vizat pe jucătorul de 23 de ani pentru un împrumut valabil șase luni, incluzând și o opțiune de transfer definitiv în cazul în care randamentul ar fi fost cel așteptat. Salariul pregătit pentru extrema stângă era unul atractiv, în valoare de 25.000 de euro lunar. Negocierile s-au încheiat însă înainte de a începe cu adevărat, patronul roș-albaștrilor respingând imediat varianta.

Cădere abruptă a cotei de piață

În actuala stagiune de SuperLiga, prima în care nu mai este eligibil pentru regula U21, mijlocașul a strâns doar 17 apariții și 489 de minute pe teren.

Deși a mai bifat minute în preliminariile Champions League și Europa League, evoluțiile sale sunt departe de impactul pe care l-a avut la debutul în fotbalul mare. Această scădere de formă este evidentă și în evaluarea sa financiară: cota actuală a ajuns la 850.000 de euro, o diferență uriașă față de apogeul de 4 milioane de euro înregistrat la începutul lunii iunie 2022.

Dacă mutarea s-ar fi materializat, Popescu ar fi ajuns la o formație care dispune de jucători cu o cotă de piață superioară celei pe care o are el în prezent. Cel mai valoros fotbalist al Cracoviei este Mauro Perkovic, evaluat la 3 milioane de euro, urmat îndeaproape de Bosko Sutalo și Ajdin Hasic, ambii cotați la 2.5 milioane de euro.