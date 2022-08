Leixoes SC, grupare din liga a doua portugheză, a anunțat marți după-amiază transferul lui Ricardo Valente, cel care fusese adus în această lună de CS Mioveni drept înlocuitor al lui Bogdan Rusu, plecat la FCSB.

Este vorba despre o revenire a atacantului portughez la Leixoes, echipă pentru care a mai evoluat în sezonul 2014-2015.

Ricardo Valente a ajuns prima dată în România în 2020, când a avut un campionat bun la Gaz Metan Mediaș (10 goluri în 31 de meciuri) și, după două experiențe la Tuzlaspor (Turcia) și Ionikos (Grecia), a semnat în august un contract cu CS Mioveni, pentru care însă nu a apucat să joace în această ediție din Superliga.

GOLEADOR REGRESSA AO MAR ????⚪

Após o triunfo diante do CD Trofense, @rvalente91 foi apresentado como jogador do Leixões. Um regresso ao Mar do avançado, que representou as nossas cores na formação e na época 2014/15.

Bem-vindo de volta, Ricardo Valente ???????? pic.twitter.com/ZWF3dJV0NR