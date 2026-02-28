Farul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Echipa lui Daniel Pancu își poate asigura locul în play-off

Partida Farul - CFR Cluj, din runda 29 a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook a Sport.ro .

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon regulat și s-a încheiat cu succesul 2-0 al „marinarilor”.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află pe poziția a cincea din campionat, iar c u o victorie la Constanța își asigură locul în primele șase echipe la finalul sezonului regulat. Echipa lui Daniel Pancu vine după victoria la limită cu Petrolul din etapa trecută, scor 2-1.

Farul vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-1, în fața lui FC Argeș și se află pe locul 11 în Superliga, fără șanse de a mai intra în play-off.

Reacția lui Iuliu Mureșan în privința lui Andrea Mandorlini

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a reacționat acid la adresa lui Andrea Mandorlini, în contextul în care tehnicianul italian a reclamat, la FRF, salariile restante pe care trebuie să le primească.

Mureșan i-a garantat lui Mandorlini că își va primi banii, însă i-a reproșat, în același timp, rezultatele pe care le-a avut în ultimul său mandat din Gruia.

„Nu am ce să comentez, o să își ia banii când va fi momentul. Nu știu ce sumă este, că nu am în cap toate prostiile astea, oricum, pe toată lumea am plătit până la urmă și o să-l plătim și pe el. O să fie procesul. Să primim o soluție, iar în funcție de acea soluție vom plăti.

Dar, în același timp, de ce nu spune nimic despre marile realizări și despre punctele multe făcute în clasament în perioada în care a fost el antrenor? Oare ce ar trebui să facem noi pentru asta?

Mureșan: „Să stea liniștit, că o să-i plătim”

Sigur, o să-i dau banii, că așa e la fotbal, trebuie să-i dai. Dar ai și niște obligații pentru banii ăia, iar el nu și le-a făcut, clar! Să stea liniștit, că o să-i plătim când va trebui”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

FRF va relua speța pe 3 martie

Camera de Soluționare a Litigiilor a FRF va judeca speța pe 3 martie 2026, după ce a amânat să se pronunțe pe 25 februarie.

Andrea Mandorlini a revenit la CFR Cluj după plecarea lui Dan Petrescu și a fost demis, în octombrie anul trecut, când a venit Daniel Pancu. El i-a mai pregătit anterior pe „feroviari” în sezoanele 2009-2010 și 2023-2024.