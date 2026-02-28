Dumitru Dragomir a rememorat un episod petrecut în perioada în care a fost conducător la FC Voluntari.

Fostul președinte al LPF a povestit cum a intervenit direct în vestiarul ilfovenilor, într-un moment în care echipa avea doar trei puncte și era în criză. Dragomir susține că lipsa de disciplină era principala problemă.

Mitică Dragomir a intrat în vestiarul de la Voluntari și a făcut iureș: „Băi, needucaților!”

„Mă pune Pandele să scap echipa de la retrogradare. Mă duc în cabină, spun «bună ziua». Unii se scărpinau, alții se întorceau cu spatele. S-a ridicat Pancone și încă doi-trei, cei mai bătrâni. Am ieșit, am intrat din nou și le-am spus: «Mă, nesimțiților! Nici fotbaliști nu sunteți, nici educați nu sunteți». A treia oară când am intrat, toți erau drepți: «Să trăiți!»”, a povestit Dragomir la Fanatik.

Acesta a explicat că a impus reguli stricte privind disciplina și programul, iar efectele s-ar fi văzut rapid în rezultate. „Cine întârzia, nu mai venea. Cine nu trăgea la jug, pleca. I-am făcut praf. Și i-am bătut și pe Steaua (n.r. FCSB), și pe Dinamo București, la ei acasă”, a mai spus Dragomir.

Fostul șef al LPF a dezvăluit că până și Cristiano Bergodi i-ar fi confirmat ulterior impactul acelui moment asupra vestiarului de la Voluntari.

La momentul redactării acestui articol Voluntari evoluează în Liga 2 și ocupă locul #3 după 19 etape. Ilfovenii au în cont 39 de puncte obținute din 11 victorii, șase remize și două înfrângeri.