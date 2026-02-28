Decizia luată de FIFA în privința Iranului după atacul SUA. Anunțul forului internațional

Statele Unite ale Americii și Israel au lansat sâmbătă, 28 februarie, atacuri aeriene asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns cu rachete spre baze americane din regiune. În ciuda acestui conflict, FIFA își menține poziția privind participarea tuturor naționalelor calificate la turneul final din această vară. Iranul are programate meciuri în luna iunie, la Los Angeles și Seattle, iar baza sa de antrenament este stabilită la Tucson, în Arizona.

„Am citit știrile la fel cum ați făcut-o și voi în această dimineață. Am avut o întâlnire astăzi și ar fi prematur să comentăm asta în detaliu. Dar, desigur, vom monitoriza evoluțiile din jurul tuturor problemelor de pe glob. Am avut o tragere la sorți finală la Washington unde au participat toate echipele și, desigur, concentrarea noastră este să avem o Cupă Mondială sigură, cu participarea tuturor”, a transmis Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, potrivit The Athletic.