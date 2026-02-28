Decizia luată de FIFA în privința Iranului după atacul SUA. Anunțul forului internațional

Decizia luată de FIFA în privința Iranului după atacul SUA. Anunțul forului internațional CM 2026 FIFA a schimbat calendarul preliminariilor Mondialului din Qatar! Toate deciziile luate de grupul de lucru
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FIFA vrea ca Iranul să participe la Cupa Mondială din SUA, în ciuda atacurilor militare reciproce de sâmbătă.

TAGS:
FIFACupa Mondială din SUAIran
Din articol

Statele Unite ale Americii și Israel au lansat sâmbătă, 28 februarie, atacuri aeriene asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns cu rachete spre baze americane din regiune. În ciuda acestui conflict, FIFA își menține poziția privind participarea tuturor naționalelor calificate la turneul final din această vară. Iranul are programate meciuri în luna iunie, la Los Angeles și Seattle, iar baza sa de antrenament este stabilită la Tucson, în Arizona.

„Am citit știrile la fel cum ați făcut-o și voi în această dimineață. Am avut o întâlnire astăzi și ar fi prematur să comentăm asta în detaliu. Dar, desigur, vom monitoriza evoluțiile din jurul tuturor problemelor de pe glob. Am avut o tragere la sorți finală la Washington unde au participat toate echipele și, desigur, concentrarea noastră este să avem o Cupă Mondială sigură, cu participarea tuturor”, a transmis Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, potrivit The Athletic.

Problema vizelor și reacția selecționerului

Deși există o interdicție de călătorie impusă cetățenilor iranieni de președintele american Donald Trump în iunie 2025, sportivii beneficiază de excepții clare. Totuși, mai mulți delegați iranieni nu au primit vize pentru tragerea la sorți de anul trecut. Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a precizat recent că „fiecare decizie privind vizele este o decizie de securitate națională”.

Selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, se bazează pe eforturile forului mondial pentru a asigura prezența delegației sale în America, așa cum a susținut după tragerea la sorți: „Toată lumea, FIFA, încearcă. Așa cum au promis, vor face tot posibilul ca toată echipa, staff-ul și jucătorii să poată fi prezenți aici pentru participarea la Cupa Mondială.”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
ULTIMELE STIRI
Farul - CFR Cluj 1-2! Băieții lui Pancu s-au calificat în play-off
Farul - CFR Cluj 1-2! Băieții lui Pancu s-au calificat în play-off
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR
Ianis Hagi, neputincios în fața lui Galatasaray. Câte minute a bifat românul și ce notă a primit
Ianis Hagi, neputincios în fața lui Galatasaray. Câte minute a bifat românul și ce notă a primit
ACUM Inter - Genoa 0-0! Trupa lui Chivu vrea să spele rușinea din Ligă
ACUM Inter - Genoa 0-0! Trupa lui Chivu vrea să spele rușinea din Ligă
„Torționarul” Reghecampf: „Am stat o oră și jumătate în vestiar. Nu puteam să ne ridicăm”
„Torționarul” Reghecampf: „Am stat o oră și jumătate în vestiar. Nu puteam să ne ridicăm”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A

Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A



Recomandarile redactiei
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR
Farul - CFR Cluj 1-2! Băieții lui Pancu s-au calificat în play-off
Farul - CFR Cluj 1-2! Băieții lui Pancu s-au calificat în play-off
Ianis Hagi, neputincios în fața lui Galatasaray. Câte minute a bifat românul și ce notă a primit
Ianis Hagi, neputincios în fața lui Galatasaray. Câte minute a bifat românul și ce notă a primit
Floare la ureche! Dennis Man a înscris superb în Heracles - PSV, iar olandezii au reacționat imediat
Floare la ureche! Dennis Man a înscris superb în Heracles - PSV, iar olandezii au reacționat imediat
„Torționarul” Reghecampf: „Am stat o oră și jumătate în vestiar. Nu puteam să ne ridicăm”
„Torționarul” Reghecampf: „Am stat o oră și jumătate în vestiar. Nu puteam să ne ridicăm”
Alte subiecte de interes
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!