Toni Petrea spune ca FCSB are probleme in atac! "Sa vedem situatia lui!" Ce a declarat despre un schimb Omrani-Bus: "Doar atat pot sa va spun!"

FCSB si Sepsi Sf. Gheorghe au remizat in etapa a 15-a, scor 1-1.

Cu acest rezultat de egalitate, FCSB si-a asigurat prima pozitie in pauza de iarna, iar o eventuala victorie a Craiovei pe terenul CFR-ului ii poate duce doar la egalitate de ros-albastrii. In ciuda faptului ca echipa lui Toni Petrea are cel mai bun atac din Liga 1, cu 37 de goluri marcate, antrenorul a declarat dupa partida ca echipa are o problema in ofensiva.

"Dennis a avut o evolutie foarte buna in acest tur de campionat, ma bucura ascensiunea lui. Poate sa faca fata la orice echipa, chiar si in strainatate. Ii urez sa dea totul la fel ca si pana acum.

Acolo, in atac, avem o problema. Sa vedem situatia lui Sergiu Bus. Avem o perioada foarte scurta de pauza, deja le-am trimis programul de antrenamente. De pe 2 sau 3 ianuarie ne vom pregati centralizat. Sa vedem ce solutii mai putem gasi, nu am avut timp sa ne gandim.

Era loc si de mai bine, dar tinand cont de problemele care au fost ma pot declara multumit. In principiu cand marchezi atatea goluri, inseamna ca esti pe un drum bun", a declarat Toni Petrea dupa partida.

Intrebat la finalul meciului daca stie ceva despre un posibil schimb intre Sergiu Bus si Bilel Omrani, antrenorul a raspuns: "Am vazut si eu stirea, dar doar atat pot sa va spun. Nu stiu nimic."