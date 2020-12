Soarta lui Omrani a fost DECISA! Ce se intampla cu atacantul CFR-ului care NU a marcat in acest sezon

Bilel Omrani este intr-o scadere de forma abrupta si nu a reusit sa inscrie in acest sezon.

Atacantul francez ramane in continuare pe podiumul cotelor de piata ale fotbalistilor de la CFR Cluj, fiind evaluat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, insa forma sa este una execrabila.

In acest sezon, Omrani nu a reusit sa inscrie nici macar un gol in cele 8 partide jucate. In ultimul an, cota sa de piata a scazut de la 3.6 milioane de euro, la doar 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cu toate acestea, oficialii echipei din Gruia vor sa ii mai ofere o sansa francezului de 27 de ani si sunt gata sa ii prelungeasca intelegerea, anunta Gazeta.

Conform sursei citate, CFR a inceput deja negocierile pentru extinderea contractului si asteapta un raspuns din partea lui Omrani. Atacantul are un salariu de 20.000 de euro pe luna, fiind printre cei mai bine platiti fotbalisti din Liga 1.

Ultimul gol inscris de Omrani in Liga 1 era reusit pe 1 decembrie 2019, in remiza Hermannstadt 1-1 CFR Cluj.

Omrani este al treilea cel mai bine cotat fotbalist din lotul CFR-ului, dupa Burca (2.3 milioane de euro) si Manea (2.2 milioane de euro).