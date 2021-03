CFR Cluj cauta fundasi centrali! Cine sunt cei cinci jucatori din Liga 1 pe care a pus ochii campioana

La finalul sezonului, clujenii pot ramane fara Vinicius si Burca.

Cu o posibila calificare in preliminariile Champions League, in cazul in care castiga al patrulea titlu consecutiv in Liga 1, dar si cu plasa de siguranta a Conference League, unde se vor da premii asemanatoare cu cele din ultimele sezoane de Europa League, clujenii au inceput sa isi faca planuri. Campioana en-titre ii are in lot pe fundasii centrali Andrei Burca (27 ani), Paulo Vinicius (36 ani), Mike Cestor (28 ani), Syam Ben Youssef (31 ani) si Denis Ciobotariu (22 ani), dar a inceput deja sa se gandeasca la planificarea sezonului viitor. Cestor a suferit o ruptura la tendonul lui Ahile, in octombrie 2020, iar recuperarea sa medicala este anevoioasa, mai avand nevoie de inca 6-8 luni pentru a putea juca intr-un meci oficial. Burca, devenit titular in nationala Romaniei, are oferte avantajoase din Rusia, Turcia si zona araba si intra in ultimul an de contract, urmand, cel mai probabil, sa fie vandut in aceasta vara, daca ofertele vor sari de 1 milion de euro.

Vinicius, unul dintre cei mai constanti fotbalisti ai clujenilor in ultimii ani, isi va termina contractul in aceasta vara, cand va implini 37 de ani. Desi se doreste prelungirea cu inca un sezon a intelegerii, oficialii vor sa aiba postul acoperit, in cazul in care acesta decide sa se intoarca in Brazilia natala, de unde a avut mai multe oferte pentru a juca ultimii ani ai carierei, sau daca randamentul sau va scadea din cauza varstei.

In aceste conditii, Ben Youssef si Ciobotariu raman singurele optiuni sigure pentru centrul apararii, cu internationalul tunisian abia reintrat in forma sportiva, dupa o lunga perioada de inactivitate, si cu tanarul fundas roman inca in perioada de formare. De asemenea, clubul il mai are imprumutat la Ponferradina, in liga secunda spaniola, pe Alex Pascanu. Acesta a evoluat in 22 de partide in acest sezon pentru echipa aflata pe locul al saptelea in Segunda Division, la un singur punct distanta de ultimul loc care duce in play-off-ul de promovare. Insa, intoarcerea sa la echipa nu e sigura, el fiind unul dintre jucatorii favoriti ai antrenorului Bolo Perez si ar putea alege sa ramana in Spania, daca echipa sa reuseste promovarea, mai ales ca s-a aratat dezamagit de nivelul Ligii 1 si de lipsa sanselor de a juca la CFR Cluj.

PE CINE URMARESC CLUJENII PENTRU TRANSFERURI

In ultima perioada, oficialii lui CFR Cluj au inceput sa alcatuiasca o lista de prioritati pentru intarirea apararii in perioada de mercato din vara, vranda sa aduca inca doi sau trei fundasi centrali. Jucatorii remarcati de clujeni sunt Andrei Chindris (FC Botosani / 22 ani), Yuri Matias (Gaz Metan Medias / 26 ani), Andrei Pitian (Chindia Targoviste / 25 ani), Daniel Graovac (Astra Giurgiu / 27 ani) si Ricardo Grigore (Dinamo / 21 ani), pe lista mai aflandu-se inca trei jucatori straini - un portughez, un nordic si un croat. Pentru Chindis, FCSB a oferit 800.000 de euro, inainte de pandemia de coronavirus, dar botosanenii au refuzat oferta, pentru ca apoi Gigi Becali sa mai dea doar 550.000 de euro. Titularul in nationala U21 mai este urmarit de echipe din strainatate, dar ar putea fi cumparat de CFR Cluj cu o suma in jurul sumei de 500.000 de euro plus procente dintr-un transfer viitor.

Brazilianul Yuri este un jucator asemanator ca stil de joc cu Vinicius, iar mediesenii ar fi refuzat o prima oferta de 150.000 de euro venita din partea lui CFR Cluj, cerand o suma dubla pentru acceptarea transferului. Pitian este un jucator cu care antrenorul Edi Iordanescu a mai lucrat la Pandurii si Astra, el fiind integralist in acest sezon de Liga 1. Fundasul Chindiei este evaluat la 450.000 de euro, dar in acesta vara va ramane liber de contract si poate ajunge gratis in Gruia. Graovac si Grigore pot ajunge liberi de contract la Cluj, sau pe sume modice, dupa ce echipelor lor au acuzat grave probleme financiare. Bosniacul a mai fost curtat de Craiova si FCSB, cerandu-se in schimbul sau o suma consistenta, dar "astralii" au strans mai multe luni de restante salariale si patronul a intrat la inchisoare, asa ca el poate fi cumparat, probabil, pentru doar un sfert din cota de 800.000 de euro.

Grigore are o situatie mai speciala. Internationalul U21 dinamovist a intrat in dizgratia conducerii "cainilor", dupa ce si-a depus memoriu la FRF pentru plata salariilor si a refuzat o micsorare temporara a renumeratiei, pana la stingerea litigiilor clubului si obtinerea licentei pentru Liga 1. Dupa ce a pierdut primul "11" in fata unui alt jucator U21, Marco Ehmann, el a fost introdus titular chiar in meciul cu CFR Cluj, cand a avut mai multe greseli de plasament si de marcaj care au ridicat mari semne de intrebare, iar fanii-actionari ar fi cerut staff-ului tehnic sa fie vigilenti in folosirea lui, in meciurile viitoare. Grigore a trecut deja de termenul notificarii depuse la 60 de zile de neplata a salariilor, asa ca poate introduce oricand memoriu pentru a deveni liber de contract. Desi comisiile FRF amana in repetate randuri luarea unei decizii, fundasul are la dispozitie patru luni pentru a se alatura liber de contract lui CFR Cluj. Insa, ca si in cazul fostului coleg Ciobotariu, in schimbul caruia au platit doar 150.000 de euro, clujenii il pot cumpara pe o suma modica pe Grigore, daca lucrurile se taraganeaza.