Cand se joaca FINALA Ligii 1, FCSB - CFR Cluj! Programul ultimelor etape ale sezonului regulat

LPF a anuntat programul meciurilor din ultimele etape ale sezonului regulat al Ligii 1.

Partidele din etapele 26, 27 si 28 se vor disputa in perioada 5-20 martie, la finalul lor urmand a se cunoaste echipele care se vor lupta pentru titlu in playoff-ul campionatului.

Cel mai tare duel al ultimelor runde din Liga 1 este FCSB - CFR Cluj, programat in etapa a 28-a si care poate decide echipa de pe primul loc la finalul sezonului regulat. In acest moment, cele doua formatii sunt la egalitate de puncte in acest moment, fiind urmate la 4 puncte de Universitatea Craiova.

Programul complet al ultimelor trei etape din sezonul regulat al Ligii 1:

Etapa a 26-a

Vineri, 5 martie

Ora 17:30 Sepsi Sf. Gheorghe - Chindia Targoviste

Ora 20:30 FC Viitorul - Academica Clinceni

Sambata, 6 martie

Ora 14:30 Universitatatea Craiova - FC Botosani

Ora 21:30 UTA Arad - CFR Cluj

Duminica, 7 martie

Ora 15:00 Astra Giurgiu - FC Hermannstadt

Ora 20:30 FCSB - Gaz Metan Medias

Luni, 8 martie

Ora 17:30 FC Arges - Poli Iasi

Ora 20:30 FC Voluntari - Dinamo

Etapa a 27-a

Vineri, 12 martie

Ora 20:30 Gaz Metan Medias - Universitatea Craiova

Sambata, 13 martie

Ora 12:00 Academica Clinceni - FC Voluntari

Ora 14:30 FC Hermannstadt - FC Viitorul

Ora 20:00 UTA Arad - FCSB

Duminica, 14 martie

Ora 18:00 Chindia Targoviste - Astra Giurgiu

Ora 20:30 CFR Cluj - Poli Iasi

Luni, 15 martie

Ora 17:30 FC Botosani - Sepsi Sf. Gheorghe

Ora 20:30 Dinamo - FC Arges

Etapa a 28-a

Marti, 16 martie

Ora 19:00 Universitatea Craiova - UTA Arad

Miercuri, 17 martie

Ora 19:00 FC Viitorul - Chindia Targoviste

Joi, 18 martie

Ora 17:00 Astra Giurgiu - FC Botosani

Vineri, 19 martie

Ora 17:30 FC Voluntari - FC Hermannstadt

Ora 20:30 FCSB - CFR Cluj

Sambata, 20 martie

FC Arges - Academica Clinceni

Poli Iasi - Dinamo

Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Medias

*Pentru ultimele 3 meciuri, orele de disputare urmeaza a fi stabilite si anuntate ulterior.