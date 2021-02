FCSB, in avantaj fata de CFR Cluj si Craiova! Modificarea FRF care favorizeaza strategia lui Gigi Becali 

FRF o sa modifice regula U21 din sezonul 2021/22.

Scenariul prezentat de Razvan Burleanu specifica faptul ca echipele vor fi nevoite sa foloseasca intr-un meci cel putin doi jucatori U21, unul care va trebui sa fie pe teren pe tot parcursul partidei, iar altul care trebuie sa joace macar o repriza.

Dintre cele trei echipe care se lupta pentru titlu, cea mai avantajata de aceasta modificare a regulamentului este FCSB. Gigi Becali are ca obiectiv promovarea tinerilor fotbalisti, motiv pentru care a investit mult in jucatori care se incadreaza in regula U21.

Astfel, la FCSB sunt legimitati 9 fotbalisti (unii dintre ei imprumutati acum) care pot fi folositi in timpul meciurilor, unii dintre ei evoluand inca din acest sezon pentru cel putin o repriza in tricoul ros-albastru.

CFR Cluj are doar doi jucatori U21 pe care se poate baza in sezonul urmator, Petrila si Hindrich, in timp ce Universitatea Craiova are in lot trei tineri, Screciu, Baiaram si Cimpanu, ultimii doi evoluand destul de mult si in aceasta stagiune.

Modificarea regulii U21 se bazeaza pe faptul ca, in urma cresterii numarului de schimbari disponibile, echipele ii scoteau de pe teren pe cei tineri inainte de pauza, cei mai multi dintre ei evoluand mai putin de 15 minute.

In plus, Razvan Burleanu considera ca utilizarea jucatorilor U21 a dus la realizarea unor transferuri importante in ultima perioada, amintind de Valentin Mihaila, Dennis Man si Louis Munteanu, care au plecat la Parma, respectiv Fiorentina.