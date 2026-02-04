Pițian a suferit o ruptură de rotulă la amicalul cu Chiajna

Andrei Pițian a suferit o accidentare gravă în amicalul dintre FC Voluntari și Concordia Chiajna (0-2), disputat sâmbătă pe terenul sintetic din cadrul Dinamic Park din comuna ilfoveană Chiajna. Din informațiile furnizate de club, stoperul și-a rupt rotula și nu va mai evolua deloc în acest sezon, urmând să stea în afara gazonului între patru și șase luni.



În condițiile în care Pițian își termină contractul cu FC Voluntari în vara viitoare, directorul sportiv Igor Armaș se află în plin proces de aducere a unui fundaș central, fie un jucător liber de contract, fie un împrumut până la finalul stagiunii actuale. Pițian, unul dintre actualii căpitani ai ilfovenilor, fusese în trecut pe lista de transferuri a unor cluburi importante din Liga 1, precum CFR Cluj, CSU Craiova sau Dinamo.



Echipa antrenată de Florin Pârvu se află pe locul al cincilea în Liga 2 și îi mai are la dispoziție pe stoperii Radu Crișan, Daniel Dumbrăvanu și Ștefan Ioniță, în timp ce Alexandru Șuteu și Lovro Cvek pot acoperi la nevoie absența acestora. Primul meci oficial din acest an pentru Voluntari va fi împotriva Stelei, pe 21 februarie.



A jucat și a pierdut patru finale în România și Cipru

Andrei Pițian (30 de ani / 193 cm) este născut la Tg. Jiu și a evoluat pentru cluburile Pandurii Tg. Jiu (2015-2016), Astra Giurgiu (2017), Apollon Limassol (2018 / împrumutat), FC Botoșani (2018-2019), Chindia Târgoviște (2019-2021, 2022), CFC Argeș Pitești (2021), Universitatea Cluj (2022-2024) și FC Voluntari (2024-prezent).

Acesta are două selecții pentru România U21 și în palmaresul său se găsesc două finale de Cupa României (2016-2017, 2022-2023), o finală de Cupa Ligii (2014-2015) și o finală de Cupa Ciprului (2017-2018). Poate acoperi posturile de fundaș central, fundaș dreapta și închizător și este cotat la 125.000 de euro.



Foto - Getty Images, FC Voluntari (FB)

