"Avem pretentii la cupele europene, dar conditii de Liga 2!" Atac DUR al lui Paun dupa remiza cu Voluntari! Ce l-a nemultumit pe jucatorul lui CFR Cluj

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Voluntari, 0-0!

Campioana-en titre nu a reusit sa profite de pasul gresit al lui FCSB, care a pierdut cu Hermannstadt, si ramane pe locul 2 in clasamentul Ligii 1, la egalitate cu ros-albastrii, care au insa un golaveraj mai bun.

CFR Cluj a avut ocazii prin care putea inscrie, insa nu s-au concretizat, iar in minutul 70 au reclamat validarea unui gol, dupa ce Vinicius a trimis cu capul spre poarta lui Rimniceanu, care a respins balonul, care trecuse de linia portii.

Adrian Paun a fost declarat 'omul meciului', insa a plecat nemultumit de rezultat. Fotbalistul lui CFR Cluj s-a plans de arbitraj, dar si de conditia gazonului, lansand un atac catre conducerea campioanei.

"Am controlat meciul in totalitate, in prima repriza am avut ocazii imense, in a doua repriza am avut gol valabil pe care doar daca nu il vrei nu il vezi, plus doua penalty-uri neacordate, am fost si am vazut fazele.

Am ratat sansa de a ajunge pe primul loc, asta e, mergem inainte.

Imi reprosez dupa fiecare meci mai multe faze, trebuie sa imi ajut mai mult echipa, sa inscriu, sa dau pase de gol. Am avut un ghinion foarte mare, pe langa erorile grave de arbitraj.



Terenurile sunt groaznice, am vazut si aseara la FCSB, Tanase acuza gazonul. Asa pot spune si eu, cred ca avem unul dintre cele mai proaste terenuri din Liga 1. Avem pretentii sa jucam in cupele europene, sa ne calificam, dar conditii de Liga 2 si sunt asa de doi ani", a spus Paun la finalul meciului.