Adio nationala pentru Balgradean?! Arlauskis se INTOARCE la CFR Cluj! Portarul revine in Romania in aceasta seara

Plecat la finalul sezonului trecut de la CFR Cluj, Arlauskis este la un pas de revenirea in Romania.

Dupa o aventura scurta in Arabia Saudita, la Al Shabab, goalkeeper-ul se va intoarce la campioana Ligii 1. Arlauskis este asteptat sa revina in aceasta seara in tara si sa semneze cu CFR Cluj, potrivit ProSport.

Lituanianul a fost dat afara de arabi din cauza unei reguli a campionatului, care prevede ca echipele pot avea un anumit numar de jucatori straini, iar portarul a fost demis pentru a-i face loc unui jucator pe un post ofensiv.

Arlauskis, care a fost titular la CFR Cluj in ultimele 3 sezoane, se va lupta acum pentru un loc in primul 11 cu Balgradean, care a fost adus la inceputul sezonului, de la FCSB, pentru a-l inlocui.