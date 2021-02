Lovitura pentru CFR Cluj! Ce fotbalist e OUT de la echipa pentru tot restul sezonului 

Vesti proaste pentru CFR Cluj.

Edi Iordanescu nu se poate baza pe Mike Cestor, fundasul in varsta de 28 de ani accidentandu-se in luna octombrie. Desi revenirea lui era asteptata in acest sezon, se pare ca problemele medicale sunt mai grave.

Cestor, care s-a prabusit pe gazon in meciul cu FC Voluntari de la finalul lunii octombrie, a fost diagnosticat cu ruptura de tendon ahilian, insa accidentarea este mai grava decat s-a crezut initial.

Chiar daca Mike Cestor a fost la recuperare la baza federatiei franceze de la Clairefontaine, nu este refacut 100%. Fotbalistul va reveni in Romania duminica, urmand a continua recuperarea la Cluj.

El va mai avea nevoie de cateva luni pentru a fi pregatit de revenirea pe gazon, primele meciuri in care ar putea evolua fiind cele de la finalul acestui sezon.

Insa, inconditiile in care CFR va fi angrenata in lupta pentru titlu, Iordanescu ar putea conta mai degraba pe fotbalisti cu meciuri in picioare, in detrimentul fundasului care nu a jucat decat 6 meciuri in aceasta stagiune.

Astfel, este posibil ca Cestor sa revina pe gazon abia la inceputul sezonului urmator. Pana la revenirea fotbalistului, Edi Iordanescu ii are la dispozitie in centrul apararii pe Burca, Vinicius, Ben Youssef si Ciobotariu.