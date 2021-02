Ce lovitura pregateste CFR Cluj in ultima zi de transferuri! Campioana Romaniei vrea un mijlocas trecut pe la AC Milan

Dupa ce a reusit transferul lui Mihai Bordeianu, clujenii mai pot aduce un jucator, chiar in ultima zi de mercato.

Campioana Romaniei pregateste ultima lovitura pentru aceasta fereasta de transferuri. Clujenii sunt aproape de inregimentarea lui Sigurjonsson si repatrierea lui Arlauskis, insa, lovitura cea rasunatoare ar urma sa fie anuntata.

Jose Mauri, un mijlocas italian cu origini argentiniene, este aproape de CFR, conform celor de la ProSport. Un mijlocas defensiv rapid, de doar 1.69 metri, Mauri a fost considerat o mare speranta pentru fotbalul italian pe cand era un adolescent.

Sosit in Europa la 15 ani, la Parma, mijlocasul a evoluat in 35 de partide pentru echipa, in care a marcat si doua goluri si a oferit si doua assist-uri. Dupa aceste prestatii, AC Milan l-a adus gratis pe Mauri, in 2015, unde nu a impresionat, evoluand in 21 de partide.

In 2019 contractul cu echipa milaneza a expirat, iar Mauri s-a intors in Argentina, unde a evoluat pentru Talleres. Liber de contract din vara trecuta, Mauri ar spera sa-si relanseze cariera prin transferul la CFR.