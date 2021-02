BREAKING NEWS! CFR Cluj, gata sa dea LOVITURA in ultima zi de mercato! Campioana il vrea inapoi pe Arlauskis

Giedrius Arlauskis (33 ani) s-a despartit de Al Shabab.

Portarul alaturi de care CFR Cluj a facut senzatie in Europa League si campionat a plecat de la Al Shabab, echipa din Arabia Saudita, din cauza regulii care nu permite unei echipe sa aiba mai mult de sase jucatori straini in lot.

Astfel, cel sacrificat a fost Arlauskis, care a plecat liber de contract in vara, dupa ce a strans 9 meciuri in tricoul arabilor.

CFR Cluj ar fi luat deja legatura cu portarul pe care ar vrea sa il aduca inapoi in Gruia, anunta Gazeta Sporturilor. In cazul in care transferul se concretizeaza, Arlauskis ar putea reveni titular in poarta ardelenilor, iar Balgradean, adus gratis de la FCSB, ar trece pe banca de rezerve.

Transferul lui Arlauskis i-ar putea afecta si convocarile la nationala lui Radoi lui Balgradean, care era principalul favorit sa il inlocuiasca pe Tatarusanu.

Arlauskis a fost jucatorul lui CFR Cluj din 2017, de cand a venit liber de contract de la Watford, pana in august 2020.