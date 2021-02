ANUNT DE ULTIMA ORA | CFR Cluj cere schimbarea regulamentului pentru echipele care nu au stadion propriu! Ce cluburi ar putea sa fie afectate

Mai multe echipe din Liga 1 au acuzat calitatea gazonului de pe unele stadioane din Romania in ultimele doua luni.

Dupa acest lucru, oficialii de la CFR Cluj ar cerut o solicitare care ar putea afectate mai multe cluburi din Liga 1. Marius Bilasco a propus modificarea regulamentului, iar echipele care nu au propriile stadioane si nici gazon bun sa nu mai aiba acces pe prima scena a fotbalului romanesc.

"Ar trebui un moment zero! Sa nu existe nicio derogare de la niciun regulament. Ar trebui aplicat la sange. Nu ai teren care sa indeplineasca criteriile, nu poti sa promovezi in Liga 1. Sunt echipe care primesc derogari la derogari.

Sunt de doi ani in Liga 1 si nu stii unde joci. Nu am nimic cu ei, dar e simplu. Ai stadion, joci in Liga 1. Ai teren, poti sa joci", a spus Bilasco la LookSport.

In prezent sunt 3 echipa din Liga 1 care eu propleme cu stadionul propriu. Chindia Targoviste, Hermannstadt si Academica Clinceni sunt cluburile care s-au mutat pe alte arene.

Echipa din Targoviste si Hermannstadt au arenele in reconstructie, iar Academica nu are instalatie de nocturna.