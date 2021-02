"La fotbal mai avem si adversari valorosi!" Ce a spus Edi Iordanescu dupa prima infrangere de cand a preluat-o pe CFR Cluj

CFR Cluj a fost invinsa cu 2-1 de FC Botosani, in ultimul meci din etapa a 22-a a Ligii 1.

La finalul partidei, antrenorul clujenilor a vorbit despre evolutia baietilor sai, exprimandu-si dezamagirea dupa ce echipa sa a suferit prima infrangere din ultimele 10 etape ale Ligii 1.

Edi Iordanescu a remarcat, insa, ca jucatorii sai au avut cateva ocazii importante de a reveni si a spus ca este bucuros ca va avea o saptamana pentru a pregati meciul urmator, in conditiile in care pana acum meciurile au fost programate la distanta de 3-4 zile.

CFR beneficiaza acum de o pauza de o saptamana pentru ca Liga 1 nu mai programeaza o etapa intermediara in aceste zile din cauza meciurilor din optimile Cupei Romaniei.

"Obiectivul nostru este clar, trebuie sa abordam jocurile pentru 3 puncte. Din pcacate, am gestionat prost doua momente statice. La al doilea gol am avut si nesansa. Prima repriza am pierdut-o nejustificat, nu trebuia sa facem asta. Daca era 1-1 la pauza, erau alte conditii de a gestiona partida. Nu ne-a iesit sa revenim desi am cautat golul, baietii au avut ocazii, dar asta este fotbalul.

E un moment dificil, e prima infrangere, dar trebuie sa ramanem limpezi si sa gestionam jocul. Nu-mi cade bine, dar ne gandim ca la fotbal sunt si adversari valorosi, de cand am venit ne-am propus sa nu pierdem, dar o sa trecem rapid de acest moment.

Avem nevoie de intariri, de solutii. Vreau sa analizam jocul asta, sa ne reechilibram, sa ne redresam si sa pregatim urmatorul joc. A fost o perioada comprimata si acum ne bucuram de o saptamana pana la jocul urmator, in care sper sa aratam incredere, entuziasm si sa castigam. Focusul meu ramane pe acest meci", a declarat Edi Iordanescu la finalul meciului de la Botosani.

In urma acestei infrangeri, CFR Cluj ramane pe locul 2 in clasamentul Ligii 1, cu 47 de puncte, cu unul mai putin decat liderul FCSB.

Urmatorul meci al campioanei Romaniei este programat luni, 15 februarie, de la ora 20:30, in compania celor de la FC Voluntari.