BREAKING NEWS | Soc in lumea fotbalului romanesc! Un fost jucator de la CFR Cluj si-a pus capat zilelor la doar 43 de ani

Un fost jucator de la CFR Cluj si-a pus capat zilelor.

Sergiu Sebastian Marian, jucator care a evoluat la CFR in perioada 1999-2000, s-a sinucis. El era in prezent antrenor si a fost gasit in apartamentul lui din Cluj mort la varsta de doar 43 de ani. Fostul fotbalist s-ar fi spanzuzrat marti dimineata in locuinta sa, potrivit antena3.ro.

Clubul CFR Cluj a transmis pe retele de socializare in mesaj de condoleante.

"Drum lin spre stele, Sergiu Marian!

Fostul jucator al echipei noastre, Sergiu Marian, s-a stins din viata marti, 23 februarie, la doar 43 de ani. In aceste clipe grele, clubul CFR 1907 Cluj transmite sincere condoleante familiei indurerate!

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a fost mesajul transmis pe pagina oficiala de Facebook.