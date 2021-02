OFICIAL | Mihai Bordeianu a revenit la CFR Cluj! Anuntul campioanei Romaniei

Mijlocasul defensiv a revenit in Gruia sub forma de imprumut de la Al Qadisiyah.

CFR a anuntat oficial mutarea prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Bordeianu se intoarce dupa doar patru luni petrecute in Arabia Saudita. In octombrie fotbalistul de 29 de ani a fost cedat de CFR in schimbul sumei 1.2 milioane de euro si a semnat un contract cu un salariu lunar de 60.000 de euro.

Echipa din Gruia reuseste o super afacere, intrucat il aduce pe Bordeianu fara sa plateasca nimic in schimbul sau si, de asemenea, cea mai mare parte a salariului sau va fi platita in continuare de al Qadisiyah.

Bordeianu a venit la CFR Cluj in 2018 de la FC Botosani in schimbul sumei de 200.000 de euro si a castigat in Gruia trei titluri de campion si o Supercupa a Romaniei.

In acest sezon a jucat 14 meciuri in campionatul Arabiei Saudite pentru Al Qadisiyah, insa nu a reusit sa marcheze sau sa ofere vreo pasa decisiva.