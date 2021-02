CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Inca o sansa pentru CFR de a urca pe locul 1! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Al doilea meci de astazi din Liga 1 este cel dintre CFR Cluj si FC Voluntari.

Inaintea acestei partide, CFR Cluj este pe locul 2, cu 47 de puncte, in timp ce ilfovenii ocupa locul 15 al clasamentului, cu 20 de puncte. Campioana Romaniei are sansa de a urca pe locul 1 in cazul unui rezultat pozitiv in aceasta seara.

Echipa lui Edi Iordanescu a avut un parcurs bun in 2021, ajungand la 10 fara infrangere. In etapa precedenta, insa, clujenii au cedat in fata celor de la FC Botosani, fiind invinsi cu scorul de 2-1.

De cealalta parte, FC Voluntari a intrerupt etapa trecuta o serie de 11 meciuri fara victorie. Ilfovenii au castigat primul meci din 2021 pe terenul celor de la FC Viitorul, cu scorul de 1-0.

In meciul tur, campioana en-titre a Romaniei s-a impus in deplasare cu scorul de 1-0, singurul gol fiind reusit de Itu.

Partida dintre CFR Cluj si FC Voluntari este programata de la ora 20:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Hoban, Gidea - Chipciu, Debeljuh, Costache

FC Voluntari: Ramniceanu - Satli, Achim, Armas - Gheorghe, Ivanov, Droppa, Remacle, Briceag - Ilie, Betancor