FC Botosani - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana poate urca pe primul loc daca invinge echipa lui Croitoru! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre FC Botosani si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Campioana en-titre poate trece pe primul loc in clasament, la doua puncte de FCSB, daca invinge pe terenul lui Botosani, echipa de pe locul 6 din clasamentul Ligii 1. Echipa lui Iordanescu poate profita de pasul gresit pe care ros-albastrii l-au facut cu Clinceni.

In cazul in care Botosani invinge, moldovenii vor urca pe locul 5, la egalitate de puncte cu Clinceni.

CFR Cluj este neinvinsa in campionat din luna noiembrie si vine dupa o serie de doua victorii consecutive cu Viitorul si Chindia. De cealalta parte, Botosani a reusit si ea sa lege doua victorii consecutive, dupa ce suferise o infrangere pe terenul lui Clinceni, in urma cu trei etape.

In meciul tur, CFR Cluj s-a impus in Gruia cu 2-1, prin golurile inscrise de Debeljuh si Vinicius, in timp ce Fili a inscris singurul gol al echipei lui Croitoru.

Echipele probabile:

FC Botosani: Pap - Braun, Chindris, Seroni, Tiganasu - Papa, Rodriguez, Ongenda - Croitoru, Al Mawas, Keyta

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Hoban, Carnat - Paun, Debeljuh, Costache