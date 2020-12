Antrenorul lui Sepsi: "Jucatorii de la FCSB nu joaca barbateste. Se arunca si se vaita la fiecare atingere. E rusinos!"

Antrenorul secund al lui Sepsi Sf. Gheorghe critica modul in care jucatorii FCSB simuleaza, refuzand un joc mai barbatesc.

Robert Ilyes, antrenorul secund al lui Sepsi Sf. Gheorghe, a spus ca jucatorii FCSB-ului i-au provocat pe cei de pe banca covasnenilor inca din startul meciului, tensiunea ducand la un conflict deschis intre Leo Grozavu si Valentin Cretu. De asemenea, fostul jucator de la Rapid, Astra si FC Brasov a deplans modul in care jucatorii "ros-albastrilor" au ales sa se comporte la meciul jucat la Centrul National de Fotbal FRF de la Mogosoaia si terminat cu scorul de 1-1, spunand ca simularile si vaicarelile gazdelor au umbrit spectacolul fotbalistic intre doua echipe de play-off.

"Ce pot sa spun de meciul cu FCSB? Vad ca acum se plang de arbitraj, de teren, de Leo Grozavu... Pe langa maniera de arbitraj, cel mai mult m-a deranjat comportamentul jucatorilor. Jucatorii au fost usor obraznici, au intrat in dialog cu banca noastra fara motiv. In minutul 1, Ovidiu Popescu deja s-a intors si a gesticulat, a aruncat niste cuvinte catre banca noastra de rezerve. Toni Petrea i-a cerut lui Popescu sa isi vada de joc, iar acesta nu a mai scos un cuvant inspre noi, s-a calmat. Nu am inteles de ce a inceput sa ne injure.

Dupa aceea a continuat Cretu, care daca va spun ce ne-a facut in finala Cupei Romaniei... Nici nu puteti sa va imaginati comportamentul lui! A fost tensiune si a injurat. Cretu a fost antrenat de Leo Grozavu si cred ca are polite de platit. Cand trecea pe langa banca noastra de rezerve, venea si scuipa in fata noastra. Se uita si zicea 'mergeti in p*zda mamii voastre, stati jos!', plus alte jigniri, vorbea cu rautate. Efectiv ne provoca.

Dar si comportamentul lor din teren, adica modul in care se arunca pe jos, cu plans... Vorbeam si cu Leo aseara, efectiv ne e rusine ca suntem barbati! Deci, fotbalul e un sport de barbati. Gyuszi Balint de la UTA a zis bine ca trebuie sa punem un fileu, ca la tenis sau volei, ca nu poti sa ii atingi pe jucatorii de la FCSB. Au un preparator fizic foarte bun, au forta, au putere, dar comportamentul asta, cu aruncari pe jos la orice contact, nu il inteleg. Si plansul, sunetele pe care le scot, zici ca i-a rupt piciorul cand il atinge, te si sperie. E fotbal, ar trebui sa fie un joc barbatesc, sa fie o lupta, sa fie spectacol. Sa te pui la fiecare contact jos, iar daca nu fluiera arbitrul, sa te ridici repede si sa o rupi la fuga... E urat, foarte urat!

Poate nu isi dau seama, dar poate fi si asta un motiv pentru ca nu se mai califica in grupele cupelor europene. Aici se fluiera la fiecare cinci secunde, la orice atingere, si in cupele europene te faci de ras, pentru ca se lasa jocul mai liber. Pe termen lung, cred ca le face rau. Luati meciul nostru cu FCSB si luati unul din cupele europene, sa spunem cu Backa Topola, ca sa vedeti ca acolo se joaca barbateste si arbitrul nu fluiera orice atingere. La ei, orice contact e fault, orice atingere aduce cartonas galben.

Din pacate, in campionatul Romaniei, e ciudat ca CCA si arbitrii nu studiaza echipele si jucatorii, ca sa stie cine simuleaza si cine face un astfel de antijoc. Arbitrii ar trebui sa stie lucrurile astea. Eu din start pot spune cinci jucatori de la FCSB, care in fiecare meci se pun jos de cel putin 10 ori si cer fault, fara motiv. Nu se poate asa ceva, nu se poate! Cum analizam noi echipa adversa, asa trebuie sa analizeze si arbitrii comportamentul jucatorilor. Eu eram un jucator care scotea multe faulturi si lovituri libere, dar, pe vremea mea, veneau arbitrii la inceputul meciului si imi spuneau sa nu simulez, ca primesc cartonas galben", a declarat Ilyes pentru Sport.ro.