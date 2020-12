"Au in tribuna unul care sta si striga!" MM Stoica, atacat de Leo Grozavu! "Zici ca erau injectati!" Noi declaratii dupa FCSB - Sepsi

Leo Grozavu s-a aratat extrem de nemultumit la finalul partidei FCSB 1-1 Sepsi.

Antrenorul lui Sepsi a fost deranjat de 'agitatia' venita din tabara FCSB-ului la acest meci.

Leo Grozavu spune ca jocul ros-albastrilor nu a impresionat si nu au motive sa se planga pentru remiza obtinuta.

"FCSB nici n-a intrat la noi in careu. Pe finalul jocului au avut o situatie, in rest nici nu au intrat la noi in careu. Echipa care se joaca cu toata lumea, striga toata lumea de pe banca, erau agitati. La alte meciuri nu i-am vazut asa agitati pe cei de la FCSB. E felul nostru de a fi. Noi asa ne comportam la fiecare meci. Ne dorim, suntem colerici.

Dar pe cei de la FCSB i-am vazut foarte linisiti pana la meciul asta. La meciul asta ziceai ca-s injectati. Mai strigau si cativa din tribuna. Mai au unul, un tip cu masca, care sta prin tribuna si striga si ala", a spus Leo Grozavu, la emisiunea Fotbal Look.

Leo Grozavu se referea la Mihai Stoica, dupa ce managerul FCSB-ului i-a reprosat arbitrajul centralului Horatiu Fesnic.