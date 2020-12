Record ISTORIC stabilit de atacantul care marca ultimul gol in Champions League pentru FCSB! Ce borna impresionanta a atins in Spania: e depasit in clasament de un jucator roman

Federico Piovaccari se afla intr-o perioada excelenta a carierei, chiar daca a ajuns la 36 de ani.

Fostul atacant al FCSB-ului evolueaza in prezent pentru Cordoba in liga a doua spaniola, iar saptamana asta a intrat in istoria clubului.

Fotbalistul trecut, printre altele, si pe la Sampdoria a marcat doua goluri in meciul cu Ejido si a devenit al patrulea marcator strain din istoria Cordobei cu 26 de reusite.

In acest clasament Piovaccari este depasit de Florin Andone, care a marcat 27 de goluri si de Olsen Si Jara care au reusit 28, respectiv 35 de goluri.

Federico Piovaccari este ultimul fotbalist care a inscris pentru FCSB in grupele UEFA Champions League. Italianul a reusit sa marcheze in minutul 17 al deplasarii de la Basel, meci care s-a disputat pe 6 noiembrie 2013 si s-a incheiat la egalitate 1-1.

Italianul a marcat 16 goluri in perioada petrecuta la FCSB, cu care a cucerit un titlu si o Supercupa a Romaniei.