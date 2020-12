Grozavu a luat FOC dupa egalul cu FCSB: "Meritam sa castigam!" Antrenorul lui Sepsi spune ca ros-albastrii au fost favorizati: "Am vazut un arbitraj pro FCSB!"

Sepsi Sf. Gheorghe a remizat in deplasarea cu FCSB, 1-1.

Sepsi a reusit un parcurs formidabil in acest tur de campionat, pierzand doar de doua ori in 15 partide. Echipa lui Leo Grozavu a terminat anul pe locul al patrulea, dar antrenorul nu e multumit de rezultatul din meciul cu FCSB.

Grozavu este de parere ca echipa sa a fost mai buna si ca trebuia sa invinga, acuzand de asemenea arbitrajul de la acest meci. Antrenorul lui Sepsi a luat foc dupa meci, declarand ca FCSB a fost avantajata si ca echipei sale nu i-a fost acordat un penalty.

"Meritam sa castigam, am fost echipa mai buna, echipa care a reusit sa blocheze foarte bine jocul FCSB-ului. Am fost reactivi pe faza de atac, am avut un penalty clar. Din pacate, Fesnic nu are ochi pentru ardeleni, are loc pentru sud. Anul trecut a dat un penalty de tot rasul impotriva lui Sepsi, anul asta n-a vazut un penalty clar ca lumina zilei.

De-aia nu avem fotbal in Romania, pentru ca favorizam echipe, favorizam jucatori, de-aia nu putem sa avem competitivitate la nivel international, pentru ca ii invatam pe jucatori sa cada, sa ceara fault, ii invatam cu non performanta si asa avem si rezultate.

Am vazut un arbitraj pro FCSB. Aceeasi unitate de masura nu a existat nicio clipa. Orice impingere a FCSB-ului nu era fault, orice atingere a noastra si tipete din partea cealalta era fault. Nu e prima data cand vad acest lucru. Aveam o parere buna despre el, dar am impresia ca a intors armele.

Ii prevedeam o cariera frumoasa. Nu am fost niciodata suparat pe el ca m-a eliminat. Am cateva eliminari de la el. Cred ca e arbitrul care m-a eliminat de cele mai multe ori. Nu sunt suparat pe eliminari, dar maniera de arbitraj mi s-a parut cel putin ciudata", a declarat Leo Grozavu pentru Fotbal Look.