EXCLUSIV | Becali, decizie categorica in privinta lui Man si Coman! Ce se intampla cu transferurile de 15 milioane planuite de FCSB

Gigi Becali n-are de gand sa-si reduca din asteptarile financiare pe care le are de la 'bijuteriile' sale.

Man si Coman sunt evaluati fiecare la cate 15 milioane de euro, in caietul de plecari al lui Becali. Desi exista echipe care-i urmaresc si care ar fi gata sa faca propuneri concrete pentru a-i transfera, niciuna nu se apropie de pretul fixat de Becali. Conform surselor www.sport.ro aflate in anturajul lui Gigi, seful FCSB e gata sa astepte pana la finalul sezonului pentru a-i vinde pe cei doi. Le-a transmis-o clar si impresarilor care-i reprezinta, Anamaria Prodan, in cazul lui Man, respectiv Giovanni Becali, pentru Coman.

Becali le-a marit ambilor jucatori contractele si crede ca atat ei, cat si clubul ar beneficia de pe urma unei asteptari de inca 6 luni. Patronul se gandeste ca un CV in care e posibil sa apara titlul dupa finalul sezonului, cu o contributie majora din partea lui Man si Coman, l-ar aduce in zona pretului fixat de el. De asemenea, calculul lui Becali functioneaza in doua sensuri: patronul e constient ca ii va fi greu sa-i inlocuiasca pe fiecare dintre cei doi jucatori de atac, in ciuda progresului pe care l-au facut Morutan sau Octavian Popescu in ultimele luni.

Singurul nume greu de la FCSB care se poate transfera in ianuarie este Florin Tanase. Pentru capitanul echipei exista variante in Turcia, dar si in Statele Unite.