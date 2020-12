Mihai Stoica, suparat din nou pe arbitraj dupa meciul cu Sepsi: "Am primit din nou mesaje!" Ce l-a nemultumit cel mai tare si ce mesaj le-a transmis rivalilor din Liga 1

Managerul FCSB-ului a reactionat pe o retea de socializare dupa egalul cu Sepsi.

Mihai Stoica s-a aratat nemultumit de faptul ca echipa sa nu a putut sa joace acest meci pe Arena Nationala din cauza problemelor aparute la acoperisul stadionului.

De asemenea, managerul echipei ros-albastre a contestat din nou arbitrajul, dar a tinut sa felicite echipa din Sfantul Gheorghe pentru meciul foarte bun pe care l-a facut.

"Din nou am fost alungati de pe Arena Nationala, invocandu-se motive puerile.

Din nou am deschis Whatsapp la pauza si era plin de mesaje 'ati avut penalty clar'.

Singura veste buna e ca, dupa ani de zile, terminam turul pe primul loc. Asta e in conditiile in care am inceput ultimul joc cu 7 jucatori eligibili U21 (dintre care 2 juniori) iar altii schimba nul din doi dupa cateva minute.

P.S. Felicitari, Sepsi, echipa solida si bine antrenata!", a scris managerul FCSB-ului pe Facebook.

De asemenea, Stoica a comentat si informatia conform careia stadionul din Mogosoaia ar fi mai mic decat Arena Nationala: "Doar o informatie pentru cei care urmaresc meciurile de Liga 1 si - crezand ca le stiu pe toate - sunt convinsi ca difera dimensiunile terenurilor de joc.

TOATE au aceleasi dimensiuni, 105 x 68 m. Deci, cel de la Voluntari (sau Mogosoaia) este identic cu cel de la Arena Nationala (sau Craiova). ALTFEL, n-ar mai fi omologate la Liga 1. E conditie obligatorie pentru obtinerea licentei"