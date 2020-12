EXCLUSIV | Leo Grozavu, noi detalii despre incidentul de la meciul cu FCSB: "E urat ce face Cretu!" Antrenorul lui Sepsi acuza FCSB de jocuri de culise: "Mi s-a parut o echipa protejata!"

Antrenorul lui Sepsi a dat detalii despre incidentul de la pauza meciului cu FCSB.

Grozavu a explicat la Ora Exacta in Sport ca exista un conflict mai vechi intre Cretu si cei de la Sepsi si a dezvaluit si un episod petrecut pe vremea cand cei doi au colaborat la Gaz Metan Medias.

"E urat ceea ce face Cretu si asta arata caracterul jucatorului Cretu. Un jucator profesionist nu trebuie sa intre in conflict cu un antrenor advers. Cretu mi-a fost jucator la Gaz Metan si atunci mi-a aratat caracterul pe care il are. A venit la mine si mi-a spus ca vrea sa plece, sa se lase de fotbal, sa stea mai aproape de familie. Eu l-am ajutat si la o luna s-a transferat la Energie Cottbus. Daca voia sa plece trebuia sa vina si sa imi spuna.

Ce bucata? Eu i-am spus lui Cretu ca la finala Cupei a injurat si a jignit banca noastra de rezerve. Acum la un fault, a traversat terenul si i-am spus sa isi vada de treaba lui si sa joace fotbal. Din nou a jignt si la pauza i-am spus 'Cretule, vezi-ti de jocul tau, ai ajuns la un alt nivel, trebuie sa te comporti diferit'. Si mi-a spus 'Lasa, ca ne ma intalnim noi'.

Suntem in Romania si cu asta se hranesc foarte multi si se creeaza o imagine negativa asupra oamenilor, in speta eu.

Cine striga mai tare are si dreptate si nu avem ce face, trebuie sa ne adaptam. Daca nu spui nimic esti luat de fraier.

Ovidiu Popescu a intrat intr-un dialog cu noi si i-am spus sa isi vada de jocul lui. De pe banca FCSB-ului ni s-a strigat sa tacem din gura. Am un respect pentru FCSB, au jucatori talentati, cu 4 dintre ei am lucrat, inclusiv cu Cretu. Cu toti cu care am lucrat am ramas intr-o relatie extraordinara. Acum sunt si unii care incearca sa denatureze adevarul, este o imagine falsa care mi s-a creeat", a spus Leo Grozavu la PRO X.

De asemenea, fostul antrenor de la Botosani a explicat ca, din punctul sau de vedere, la acest meci FCSB a fost ajutata de arbitrul Fesnic, care nu a acordat un penalty pentru echipa lui Grozavu in repriza secunda.

"La meciul de aseara mi s-a aprut o echipa protejata. Ultimul meci al lui Sepsi arbitrat de Fesnic a fost meciul de anul trecut din decembrie cu FCSB. La 0-1 a dat un penalty ienxistent pentru FCSB si de atunci nu a mai arbitrat niciun meci. Acum din nou la un FCSB - Sepsi nu a dat un penalty care se vedea si din avion.

Meritam in minutul 70 si ceva un penalty. Din pacate, ni s-a luat dreptul asta si sunt absolut convins ca daca aceeasi faza s-ar fi intamplat in careul advers s-ar fi dat penalty ca o eliberare. Imi pare rau sa spun asta despre Fesnic, dar arbitrajul sau m-a dezamagit", a adaugat Leo Grozavu.