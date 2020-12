Toni Petrea a vorbit despre iesirea sa nervoasa "Am vazut ca se iscase un conflict!" Antrenorul da vina pe calitatea terenului dupa partida de la Sepsi: "Nu ne-a avantajat!"

FCSB si Sepsi Sf. Gheorghe au remizat in etapa a 15-a, scor 1-1.

FCSB a deschis scorul in minutul 30 al partidei prin Cristea, dar la sapte minute s-a vazut egalata de catre echipa lui Leo Grozavu. La pauza partidei, antrenorul lui Sepsi a avut o disputa cu Valentin Cretu si a fost eliminat. In cea de-a doua repriza niciuna dintre echipe nu a reusit sa marcheze, iar scorul s-a terminat la egalitate.

Dupa meci, Toni Petrea a descris momentul de la incidentul dintre Grozavu si Cretu, iar antrenorul lui FCSB a laudat atitudinea jucatori si s-a plans de calitatea pe care a avut-o terenul de la Mogosoaia.

"A fost un meci aprig disputat, ne asteptam la acest lucru. Dupa parerea mea am inceput meciul un pic cam ezitant, dupa care ne-am organizat. Cred ca rezultatul este echitabil. Terenul nu ne-a avantajat in aceasta seara, eram obisnuiti cu alta suprafata. Suntem inca pe primul loc, vom vedea si in functie de rezultatul meciului de maine seara.

Am vorbit cu ei, au crezut ca mingea a iesit afara la gol, iar sutul ne-a surprins. Se mai intampla. Mie mi-a placut cum au reactionat jucatorii, pot sa ma declar multumit, avand in vedere ca veneam si dupa meciul cu Craiova. Trebuie sa facem o analiza destul de buna la tot ce s-a intamplat in acest tur de si vom vedea ce se va intampla in continuare. Am intalnit echipe care au jucatori cu experienta, care stiu cand sa rupa jocul, cand sa preseze.

Am vazut ca se iscase un conflict intre el si domnul Grozavu. Am incercat sa aplanez acel conflict, atata tot. Titlul este un obiectiv realizabil, dar sunt multe puncte in joc, trebuie sa o luam step by step", a declarat Toni Petrea la finalul partidei.