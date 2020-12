PETRESCU le-a facut tactica impotriva FCSB: "Normal, ne-am inspirat de la el! Am jucat cum juca el!" Ce a spus Mitrea dupa FCSB - Sepsi

FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, 1-1!

Iulian Cristea a deschis scorul la Mogosoaia in minutul 30, insa Fofana a egalat 7 minute mai tarziu, stabilind astfel scorul final. Meciul nu a fost lipsit de incidente, antrenorul lui Sepsi a fost trimis in tribuna dupa un scandal cu staff-ul FCSB-ului.

Bogdan Mitrea a vorbit la finalul partidei despre jocul bun facut de echipa a sa si a dezvaluit ca Leo Grozavu si staff-ul sau s-au inspirat de la Dan Petrescu pentru a-i opri pe ros-albastri.

"Ne-am propus sa luam punct sau puncte de la inceput, suntem bucurosi ca nu am pierdut, am facut o partida buna din punct de vedere tactic, am facut ce s-a discutat.

Pe presiune am pregatit meciul, am stiut ca sunt jucatori mai tehnici decat noi, am profitat de experienta si agresivitatea noastra.

Coman a dat o foglia seca, e greu pentru noi si pentru fundasi, pentru portar a fost foarte grea executia. Cred ca executia lui Coman si finalizarea lui Cristea au fost dificile.

Ne-am inspirat si de la echipele domnului Dan Petrescu, asta am incercat si noi, un stil agresiv cu joc direct.

Suntem bucurosi ca am terminat pe 4, la jumatatea clasamentului suntem in obiectiv, sunt curios cum vor fi terenurile in ianuarie, trebuie sa fim pregatiti cel putin din punct de vedere fizic", a spus Bogdan Mitrea la finalul partidei.