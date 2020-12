FCSB - Sepsi, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Echipa lui Toni Petrea poate incheia anul pe primul loc in Liga 1! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna partida FCSB - Sepsi pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FCSB si Sepsi Sf. Gheorghe se vor infrunta in etapa a 15-a din Liga 1. Daca echipa lui Toni Petrea va invinge, aceasta va fi sigura ca va termina anul pe prima pozitie a clasamentului. Echipa patronata de Gigi Becali este lider solitar in Liga 1 cu 33 de puncte dupa 14 etape jucate. Sepsi este revalatia campionatului, iar dupa 14 meciuri, echipa lui Leo Grozavu este pe locul 4 in clasament cu 26 de puncte.

Cele doua echipe s-au intalnit de 8 ori la nivelul primului esalon al fotbalului romanesc. FCSB s-a impus de 6 ori, un meci l-a castigat Sepsi, iar o partida s-a incheiat la egalitate.

Toni Petrea considera inaintea meciului de luni ca Sepsi nu mai este aceeasi echipa din finala Cupei Romaniei, meci pe care ros-albastrii l-au castigat cu 1-0.

"Am avut suficient timp sa ne odihnim, sa ne recuperam dupa partidele de la Cluj si de la Craiova. Intilnim un adversar bun, Sepsi Sfantu Gheorghe, echipa care de la finala Cupei Romaniei are un joc imbunatatit. Si-au adus jucatori experientati intre timp.

Pe noi ne intereseaza doar cele trei puncte. Jucatorii mei nu se gandesc ca e ultimul meci al anului, incep sa capete maturitate li trata meciul foarte serios. Jucatorii sunt montati pentru castigarea celor trei puncte", a spus Toni Petrea.

Leo Grozavu este constient ca echipa lui trebuie sa joace foarte bine ca sa obtina ceva dintr-un meci cu FCSB.

"Avem acum alt aplomb inainte de FCSB, dar va trebui sa dam mult mai mult ca sa obtinem si de la FCSB ceva", a spus Leo Grozvu.

Echipe probabile:

FCSB: A. Vlad - V. Cretu, I. Cristea, Miron, Pantaru, O. Morutan, G. Simion, D. Olaru, D. Man, Fl. Tanase, Fl. Coman.

Sepsi: Niczuly - Deligiannidis, Bouhenna, B. Mitrea, Stefanescu, Achahbar, Vasvari - Golofca, Aganovic, Petrila, Safranko.