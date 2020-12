"FCSB, blocata de baby-CFR!" Ar trebui FCSB lasata sa joace pe noul stadion Steaua? Mihai Mironica dupa FCSB 1-1 Sepsi: "Nu scapam de mentalitatea de comunisti pervertiti"

Pentru prima data in istoria infruntarilor directe, FCSB n-a reusit s-o invinga pe Sepsi pe teren propriu.

Si asta si pentru ca FCSB a gazduit acest meci pe terenul de la Mogosoaia care nu are amplitudinea celui de pe Arena Nationala, acolo unde echipa bucuresteana putea desface mai usor aceasta falanga formidabila construita de Leo Grozavu la Sepsi. Terenul de la Mogosoaia seamana cu cel de la Sfantu Gheorghe, acolo unde Sepsi a reusit cu FCSB o victorie si o remiza.

In Bucuresti, au fost finalizate doua arene cu aproape 150 de milioane de euro din bani publici, dar meciul dintre prima si a patra clasata din Liga 1 a fost expediat in afara orasului, pe un teren de antrenament sau pentru meciuri de juniori si nu pentru o partida de asemenea anvergura. Pe un asemenea teren, producatorii transmisiunii tv nici nu au putut amplasa camerele la un standard normal, astfel ca nu ne-am putut convinge, de exemplu, ca Iulian Cristea a marcat din pozitie regulamentara. Trec anii, deceniile si nu putem scapa de aceasta mentalitate de comunisti pervertiti care se transforma in proprietari privati pe bunuri construite din bani publici, din banii tuturor.

Pentru binele Craiovei, speram ca antrenorul Corneliu Papura nu a ales sa se culce odata cu gainile sau sa se delecteze cu vreo inregistrare de snooker. Papura ar fi trebuit sa ia notite la acest meci jucat de Sepsi despre cum trebuie blocata FCSB. Ce diferenta intre modul dezlanat in care Craiova a jucat cu FCSB si disciplina spartana, agresivitatea, implicarea fizica prin care Sepsi a anihilat atuurile echipei lui Toni Petrea.

Cavaleria usoara a liderului, Man, Coman, Olaru, Octavian Popescu a fost pusa la podea de teutonii din Tinutul Secuiesc. Doar indesatul Morutan, care a dublat calitatea tehnica si cu o rezistenta in aceste ciocniri teribile, a reusit sa mai sparga liniile lui Sepsi. Intr-un meci in care cei cu fineturile n-au mai contat asa mult, au iesit in evidenta la FCSB greii Cristea, Miron si Vlad.

Florin Stefan a aratat ca are potentialul sa pensioneze importul portughez Camora si sa revina in echipa nationala. Mitrea a demonstrat si azi ca a meritat debutul pentru Romania la 32 de ani. Sepsi s-ar putea sa transforme geografia partii superioare a Ligii 1 din consacratul triumvirat FCSB-Craiova-CFR intr-un Big Four.

Sepsi este un baby-CFR. Jucand precum echipa clujeana, Sepsi a avut succes in fata FCSB-ului, pentru ca felul in care a aratat partida a fost un succes pentru trupa lui Grozavu. Avem doua “vedete” din Vechiul Regat, FCSB si Craiova, si doua trupe “muncitoresti” din Transilvania, CFR si Sepsi, care nu joaca la fel de estetic precum “sudistele”, dar care stiu cum sa anihileze presupusul avantaj tehnic al celor din Sud. Lupta la titlu este mai echilibrata, mai imprevizibila ca niciodata in ultimii multi ani.