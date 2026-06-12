România a jucat primele două partide cu Gică Hagi pe bancă, după ce fostul antrenor și patron de la Farul a fost numit selecționer al echipei naționale.

„Tricolorii” au remizat în primul amical cu Georgia, scor 1-1, și s-au impus cu 2-1 pe teren propriu în fața Țării Galilor.

Ilie Dumitrescu, despre schimbarea pe care a adus-o Gică Hagi: „Am participat la antrenamente”

Ilie Dumitrescu a fost întrebat despre prestațiile României cu Gică Hagi pe bancă, iar fostul component al „Generației de Aur” a numit aspectele pozitive pe care le-a observat.

Fostul fotbalist al Stelei a scos în evidență metodele de antrenament ale „Regelui” și consideră că în cele două meciuri amicale România a avut prestații bune.

„Este nevoie de timp. Am văzut că şi-a pus imediat amprenta asupra jocului echipei şi spun asta pentru că am participat la antrenamentele naţionalei.

Am văzut că joci ce antrenează, iar pe asta am văzut-o şi cu Georgia cu momente foarte bune de joc. Repriza a doua cu Ţara Galilor a fost foarte bună şi vă spun sincer, pentru că am analizat şi eu, ei, stafful tehnic, Hagi. Echipa Ţării Galilor este foarte puternică şi a avut un ghinion fantastic că nu s-a calificat la acest Campionat Mondial.

Generaţia asta de suflet... Avem în componenţă un nucleu important de jucători care a câştigat o grupă cu Elveţia, a câştigat o grupă la turneul final din Germania. Vorbim de acelaşi grup şi Hagi are nevoie de puţin timp ca să-şi pună în practică acest concept tehnic. Jucătorii să înţeleagă şi de la fiecare acţiune să câştigăm lucruri, apoi să avem rezultate. Trebuie să câştigăm grupa de Liga Naţiunilor, nu trebuie sacrificată”, a spus Ilie Dumitrescu.

Programul României în Liga Națiunilor: