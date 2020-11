"A trimis banii cu trasura? Sa nu i-o jefuiasca!" Balint sterge cu spaniolii de la Dinamo pe jos! "Niste nesimtiti! Daca eram acolo ma urcam pe garduri"

Situatia de la Dinamo tinde sa capete accente dramatice.

Echipa se afla pe penultima pozitie a clasamentului in Liga 1, iar noii proprietari intarzie sa aduca banii promisi pentru achitarea datoriilor urgente.

In decursul zilei de ieri, Pablo Cortacero a avut o discutie cu Cosmin Contra, in care l-a asigurat pe acesta a trimis o suma de bani si ca acestia vor intra in cont la inceputul saptamanii viitoare.

Dar se pare ca nimeni nu mai are incredere in promisiunile spaniolului. Intr-o interventie la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, Gabi Balint i-a criticat foarte dur pe oficialii spanioli ai lui Dinamo, pe care i-a acuzat ca mint in legatura cu banii pe care vor sa ii investeasca la clubul alb-rosu.

"Nu credeam ca poate minti cineva cu atata nesimtire, astia spanioli depasesc orice imaginatie, credeam ca astia ai nostri sunt asa.

Cu ce au trimis banii? Cu trasura? Important e sa nu jefuiasca cineva trasura. Eu, din afara, nu pot sa mai cred nimic. Daca as fi fost acolo antrenor sau jucator faceam ceva, ma urcam pe garduri, nu stiu", a spus Balint sursei citate.

In continuare, acesta nu a uitat nici declaratiile date de directorul sportiv al "cainilor", Rufo Collado, care acuza mentalitatea din Romania, despre care spunea ca este una neprofesionista:"Ziceau că în Spania nu e așa, păi în Spania îi retrogradează două divizii dacă au datorii. De ce suntem noi nu știu cum?

Avem noi mentalitate proastă în România? Bine, pe mine nu asta mă interesează, mă interesează că oamenii ăia muncesc pe gratis și stau doar după niște promisiuni. Eu nu înțeleg ce urmăresc conducătorii ăștia, să bage clubul în faliment?".

De asemenea, fostul mare fotbalist a Stelei i-a criticat si pe fotbalistii adusi la Dinamo in aceasta vara, despre care considera ca au calitate pentru nivelul Ligii 1, dar valoarea lor este exagerata:"Valoarea lor e supralicitata. Cred ca ar merita jumatate, daca ne raportam la valoare si salariu. Dar fotbalistii astia nu sunt slabi, chiar daca nu au aratat. Au aratat ceva fotbal, nu sunt slabi.

De Juan Camara mi-a placut, a intrat bine, dar parca i-a coplesit pe toti atmosfera asta. Eu nu inteleg cum de a acceptat Contra toti jucatorii astia. Eu sunt convins ca el ar fi facut mai bine echipa asta. Cred ca s-a multumit ca vin jucatori din Spania si atat. El nu facea greseala asta, sa aduca atatia jucatori din acelasi campionat".

Dinamo se pregateste de restanta cu Astra Giurgiu, care se va disputa sambata, 14 noiembrie, de la ora 21:00.