S-a cerut la nationala Romaniei, dar a renuntat deja la VIS? Atacantul din Liga 1 pe care Radoi a vrut sa il naturalizeze a luat o decizie surprinzatoare

Dupa naturalizarea lui Mario Camora, s-a vorbit si despre posibilitatea ca Dumitru Cardoso sa evolueze pentru nationala Romaniei.

Fotbalist apreciat de Mirel Radoi, care a declarat ca ar vrea sa il poata convoca la nationala, atacantul de 29 de ani a declarat in urma cu 4 zile ca isi doreste sa joace pentru prima reprezentativa a Romaniei.

Se pare insa ca fotbalistul lui Gaz Metan a renuntat rapid la aceasta dorinta, din cauza ca tatal sau nu se poate deplasa sa obtina toate actele necesare. Cardoso a declarat pentru Liga Profesionista de Fotbal din Romania ca din acest motiv a renuntat deocamdata la ideea de a reprezenta Romania in meciurile internationale.

"Din pacate, eu nu am cetatenia romana. Am incercat, dar tatal meu are o problema cu spatele, nu se poate misca mult, trebuia sa mearga la Bologna pentru hartii, iar noi locuim la Empoli.

Nu stiu cum se zice corect... prea multe hartii, prea multa birocratie? Da, am incercat sa obtin cetatenia, dar m-am oprit deocamdata din acest motiv", a spus Dumitru Cardoso pentru LPF.

Cardoso s-a nascut in Suedia din tata roman si mama brazilianca si are si cetatenie italiana.

De-a lungul carierei, atacantul crescut de Empoli a mai evoluat si pentru alte cluburi din Italia, precum Napoli, Ternana, Cittadella sau Reggina, dar si in Anglia la Nottingham Forrest sau in Spania, la Alcorcon si Gimnastic Tarragona.