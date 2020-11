Anuntul MOMENTULUI! Vor veni investitii de milioane de euro la CSA Steaua! Cand sunt asteptati sa apara oamenii de afaceri: "Deja sunt discutii!" 

Gabi Balint a afirmat ca un grup de investitori ar fi gata sa preia pe CSA Steaua.

Legenda Stelei este de parere ca oamenii de afaceri vor veni in momentul in care va fi deschisa Baza Sportiva, iar echipa se va putea muta acolo. Balint spune ca palmaresul, culorile si noul stadion sunt garantiile unui proiect de viitor la echipa Stelei si un fapt ce ar atrage automat si investitori.

"Oamenii de afaceri vor veni in momentul in care se va da drumul la Baza, in momentul in care echipa se va muta acolo. Ai o echipa cu nume, culori, palmares, stadion, centru de juniori, va fi foarte usor sa vina investitori. Eu am spus ca sunt deja niste discutii intre niste oameni care vor sa se implice, intre niste stelisti", a declarat Gabi Balint pentru Digi Sport.

Intrebat daca grupul de afaceristi va fi dispus sa arunce pe masa o suma de 9 sau 10 milioane de euro, Balint a raspuns ca este posibil ca acestia sa vina si cu mai multi bani: "Sunt oameni care detin companii mari, dar ei sunt stelisti. Au bani! Eu cred ca se pot implica financiar si cu mai mult"