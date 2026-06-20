Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație

Atletico a râs (la propriu) de ofertele făcute de cele două rivale, dar există, totuși, o posibilitate ca Alvarez să plece de pe ”Metropolitano”, ținând cont de interesul ridicat pentru transferul său.

Julian Alvarez a ales! Vrea la Barcelona

Barcelona ar vrea să-l transfere, dar în acest moment mutarea poate fi dificilă, ținând cont că ”pe fir” au mai intrat și Arsenal, dar și PSG. Catalanii ar vrea ca Alvarez să-și manifeste public dorința de a schimba echipa în această vară.

Potrivit Mundo Deportivo, Alvarez ar vrea să se transfere la Barcelona în această perioadă de mercato, dar rămâne de văzut dacă gruparea blaugrana poate trimite o ofertă pe placul omologilor de la Atletico, adică de aproximativ 150 de milioane de euro.

În acest sezon, Julian Alvarez a bifat 49 de apariții pentru Atletico Madrid, reușind să înscrie de 20 de ori și să ofere alte nouă pase decisive.