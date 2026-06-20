Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație

Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație La Liga
SPORT.RO
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Julian Alvarez (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, este în centrul atenției în această perioadă după ce a fost ofertat atât de Barcelona, cât și de Real Madrid.

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Din articol

Atletico a râs (la propriu) de ofertele făcute de cele două rivale, dar există, totuși, o posibilitate ca Alvarez să plece de pe ”Metropolitano”, ținând cont de interesul ridicat pentru transferul său.

Julian Alvarez a ales! Vrea la Barcelona

Barcelona ar vrea să-l transfere, dar în acest moment mutarea poate fi dificilă, ținând cont că ”pe fir” au mai intrat și Arsenal, dar și PSG. Catalanii ar vrea ca Alvarez să-și manifeste public dorința de a schimba echipa în această vară.

Potrivit Mundo Deportivo, Alvarez ar vrea să se transfere la Barcelona în această perioadă de mercato, dar rămâne de văzut dacă gruparea blaugrana poate trimite o ofertă pe placul omologilor de la Atletico, adică de aproximativ 150 de milioane de euro.

În acest sezon, Julian Alvarez a bifat 49 de apariții pentru Atletico Madrid, reușind să înscrie de 20 de ori și să ofere alte nouă pase decisive.

Argentinianul este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și e legitimat la Atletico Madrid din august 2024, de când spaniolii au plătit 75 de milioane de euro pentru transferul său de la Manchester City.

Cifrele lui Julian Alvarez

  • River Plate: 122 de meciuri jucate, 54 de goluri înscrise, 31 de pase decisive
  • Atletico Madrid: 106 meciuri jucate, 49 de goluri înscrise, 17 pase decisive
  • Manchester City: 103 meciuri jucate, 36 de goluri înscrise, 19 pase decisive
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