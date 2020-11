"Nu e Contra prea frumusel, dar se vede pe fata lui cum stau lucrurile la Dinamo!" :) O noua reactie dura la adresa spaniolilor: "Se alege praful"

Florentin Petre, fost mare jucator la Dinamo, a comentat situatia in care se afla clubul alb-rosu.

Fostul mijlocas din Stefan cel Mare spune ca si-a dat seama ca situatia se va agrava in momentul in care a auzit ce salarii se platesc la echipa.

Florentin Petre spune ca i s-a propus si lui sa se alature noului proiect din Stefan cel Mare, insa nu vede cu ochi buni viitorul clubului.

"Tot aud de foarte mult timp cu saptamana viitoare si urmatoare. Si mie mi s-a parut destul de ciudata situatia inca de la inceput. La Dinamo si in general, in fotbalul romanesc, salariile astea mari nu a reusit foarte multa lume sa le plateasca. Inca de la inceput nu am crezut in vorbele astea, dar din ce vad... am vazut ca de saptamana viitoare se umple contul de bani. E un lucru extraordinar, dar sa nu fie iar saptamana, saptamana si iar saptamana pana cand se alege praful. Eu am avut incredere intr-un singur om, in nea Cornel (n. r. Talnar), pentru ca am lucrat cu el. Mie cand el mi-a spus ca vor sa faca ceva si vor sa ma aduca si pe mine pe viitor pentru performanta. Am intrebat cum si mi-a zis ca vin niste spanioli care vor sa cumpere si sa salveze clubul.", a spus Florentin Petre, la Digi Sport.

Florentin Petre: "Nu e Contra prea frumusel, dar se vede pe fata lui cum stau lucrurile la Dinamo!"

Petre spune ca saptamana viitoare poate fi decisiva pentru Dinamo. Patronul Cortacero a promis ca vor intra banii, iar asta este singurul lucru care poate salva relatia cu fotbalistii:

"Cand am vazut ca lucrurile nu sunt chiar asa, pentru ca il vad pe Cosmin Contra la televizor si il vad cum sufera. E trist, nu asta e fata lui. Bine, nu el prea frumusel, dar zic asa ca fapt divers. Nu asta e fata lui, il cunosc, am jucat atatia ani impreuna. Nu e el, se vede ca nu e el. Cand intri in vestiarul ala si te uiti la jucatorii care au salariile alea... Eu ma uit la ai mei, care au salariile mici, cand intru in vestiar... imi e rusine.

Cand te pui la masa si vezi cum oamenii promit si iti ofera unul dintre cele mai frumoase proiecte care s-au intamplat in Romania, normal ca te incanta. Ca imagine a aratat senzational si arata, doar ca le lipsesc banii. Jucatorii astia pe care i-ai adus cu salariile astea mari... nu poti. Noi, romanasii, ne mai chinuim, dar cu ei nu ai cum, nu merge. Inca de la inceput i-am spus lui nea Cornel, scuza-ma, dar eu nu prea cred. El a spus ca a ajutat, a facut tot posibilul si acum totul depinde de ei.

Cel mai important este ca saptamana viitoare sa intre banii. Meciul cu Astra conteaza ca moral pentru jucatori, dar cel mai bun moral va fi cand vor intra banii in cont. Din ce vad, Cosmin stie cum sa tina vestiarul. Jucatorii tin la el, a fost un jucator mare. Dar nu ai cum sa ii tii la nesfarsit. Sunt oamenii neplatiti", a mai spus Florentin Petre.