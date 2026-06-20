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Marius Niculae (45 de ani) a rămas cu contacte în Portugalia, după experiența de la Sporting Lisabona, unde a jucat între anii 2001–2005.

Informațiile obținute de Marius Niculae despre Nuno Campos

„Săgeată” a vrut să afle informații despre Nuno Campos, iar ce a auzit a fost pozitiv despre tehnicianul portughez adus să îl înlocuiască pe Zeljko Kopic.

„Văd că majoritatea echipelor din Liga 1, după ce Filipe Coelho a reușit eventul cu Craiova, s-au orientat către antrenori portughezi.

Nuno Campos este un antrenor pe care nu îl știu atât de bine ca principal, dar după ce am văzut la Filipe Coelho, s-ar putea să fie un antrenor interesant, mai ales că a avut un campionat foarte bun în Ungaria. Se vorbește foarte frumos de el. Mi-am luat și eu informații de la portughezii mei.

Sper să reușească și la Dinamo, pentru că suporterii dinamoviști asta își doresc. Sper să se înțeleagă, la un moment dat, cu conducerea referitor la emblemă. Focusul trebuie să fie pe echipă, pe încurajări și ambele tabere să se așeze la masă și să rezolve această problemă, care din punctul meu de vedere este una foarte importantă”, a declarat Marius Niculae, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos.

Experiență vastă alături de Paulo Fonseca

De-a lungul carierei sale, noul principal al alb-roșiilor și-a construit un CV solid lucrând ca antrenor secund. Timp de peste un deceniu, Campos a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, ajutându-l pe acesta la cluburi importante din Europa. În această perioadă, lusitanul a adunat în palmares, din postura de secund, șapte trofee în Ucraina alături de Șahtior, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă cu FC Porto.

El a făcut pasul spre rolul de antrenor principal abia în anul 2021, bifând două experiențe scurte pe prima scenă din Portugalia, la Santa Clara și Tondela. După alte perioade în care a fost secund la mexicanii de la Toluca și la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, Nuno Campos a preluat formația maghiară Zalaegerszeg în vara anului trecut.

Sezonul petrecut în țara vecină a fost unul cu rezultate notabile pentru tehnicianul lusitan. Acesta a reușit să claseze Zalaegerszeg pe poziția a cincea în prima ligă din Ungaria, reprezentând cea mai bună performanță a echipei de la revenirea în prima divizie din 2019.