Olanda s-a impus clar în fața Suediei, scor 5-1, într-un meci din runda a doua a Grupei F de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Brobbey (5', 17'), Gakpo (47', 57') și Summerville (89') au fost marcatorii „Portocaliei Mecanice”, în timp ce Elanga (59') a înscris singurul gol al suedezilor.

Ronald Koeman: „Anumite lucruri ar trebui să fie făcute mai bine”

Ronald Koeman a fost echilibrat după victoria naționalei sale și a recunoscut că în finalul primei reprize, când scorul era 2-0 în favoarea Olandei, elevii săi ar fi putut încasa un gol.

Antrenorul Țărilor de Jos a punctat faptul că victoria din această rundă i-a liniștit pe elevii săi înaintea ultimul meci din grupă.

„Bineînțeles că aveam nevoie de asta. Când începi un turneu, vrei să începi bine. Asta aduce liniște. Acum era și mai multă presiune să câștigăm. Altfel, totul se decide în ultimul meci din grupă, iar asta nu vrei.

Am făcut multe lucruri bune, dar în ciuda victoriei cu 5-1, vezi și că, în anumite momente, când ei au schimbat modul de joc, ne-a luat prea mult timp să recunoaștem acest aspect și am fi putut avea probleme într-un moment important, chiar înainte de pauză.

A fost o victorie bună, dar s-au întâmplat destule lucruri pe care atunci când le vezi spui că ar trebui să fie făcute mai bine. Dacă nu ar fi astea, ai spune că ai jucat un meci complet. Acesta a fost aproape complet”, a transmis Ronald Koeman, conform celor de la sportniewus.nl.

Olanda este liderul Grupei F de la Campionatul Mondial cu patru puncte și este urmată de Suedia cu trei puncte.

Japonia se află pe locul trei și are un punct, în timp ce Tunisia nu are niciun punct, dar ultimele două se vor duel în această rundă.