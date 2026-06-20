Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat

În urmă cu câteva zile, atât FCSB, cât și FK Csikszereda anunțau că au ajuns la un acord pentru transferul lui Anderson Ceara la formația braziliană, suma de transfer fiind de aproximativ 500.000 de euro. Vineri, Gigi Becali a transmis că mutarea nu se va mai realiza, fără a dori să intre în detalii.

Anderson Ceara a ratat și un transfer la PSV Eindhoven

Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda, a transmis că medicul celor de la FCSB a depistat o problemă la genunchiul lui Ceara, motiv pentru care fosta campioană a refuzat să îl mai transfere pe brazilian.

Pentru Anderson Ceara nu este primul transfer important pe care îl ratează în carieră. În 2018, când avea doar 19 ani, sud-americanul s-a antrenat și chiar a jucat într-un meci amical pentru PSV Eindhoven, însă transferul său în Olanda nu s-a mai realizat.

Ceara era atunci legitimat la Santos și nu avea o relație grozavă cu antrenorul Aarao Alves. Exclus din lot înaintea unui turneu, fotbalistul brazilian a fost abordat de PSV Eindhoven și a mers în Olanda, notează Diario Do Peixe.