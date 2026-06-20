Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat

Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat Fotbal extern
SPORT.RO
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Anderson Ceara (27 de ani), fotbalistul brazilian de la FK Csikszereda, nu va mai ajunge la FCSB.

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Anderson CearasantosPSV EindhovenFCSBFK Csikszereda
Din articol

În urmă cu câteva zile, atât FCSB, cât și FK Csikszereda anunțau că au ajuns la un acord pentru transferul lui Anderson Ceara la formația braziliană, suma de transfer fiind de aproximativ 500.000 de euro. Vineri, Gigi Becali a transmis că mutarea nu se va mai realiza, fără a dori să intre în detalii.

Anderson Ceara a ratat și un transfer la PSV Eindhoven

Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda, a transmis că medicul celor de la FCSB a depistat o problemă la genunchiul lui Ceara, motiv pentru care fosta campioană a refuzat să îl mai transfere pe brazilian.

Pentru Anderson Ceara nu este primul transfer important pe care îl ratează în carieră. În 2018, când avea doar 19 ani, sud-americanul s-a antrenat și chiar a jucat într-un meci amical pentru PSV Eindhoven, însă transferul său în Olanda nu s-a mai realizat.

Ceara era atunci legitimat la Santos și nu avea o relație grozavă cu antrenorul Aarao Alves. Exclus din lot înaintea unui turneu, fotbalistul brazilian a fost abordat de PSV Eindhoven și a mers în Olanda, notează Diario Do Peixe.

  • În 2018, PSV era campioana Olandei și juca în grupele UEFA Champions League.

Cu toate acestea, Anderson Ceara se afla sub contract cu Santos, iar brazilienii nici nu au vrut să audă de oferta lui PSV, amenințând inclusiv că vor reclama clubul olandez la FIFA pentru contactarea jucătorului aflat sub contract.

În cele din urmă, Ceara a fost convins să revină la Santos în acea vară.

"Am vorbit cu Anderson Ceara să revină. E unul dintre cei mai buni jucători din generația 1999, iar în curând se va alătura echipei noastre", spunea Marco Maturana, coordonatorul grupelor de juniori de la Santos. Ulterior, brazilianul semna primul contract de profesionist cu Santos.

Aventura lui Anderson Cara la Santos s-a încheiat definitiv în 2023, după împrumuturi la Clube de Regatas Brasil, Maringa FC sau Santa Cruz FC. În februarie 2024, brazilianul a semnat cu FK Csikszereda, formație cu care încă se află sub contract până în 2028. 

  • Anderson ceara sportpictures
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