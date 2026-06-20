După transferurile lui Maarten van Garderen , ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela , finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, și Tudor Balu , campioana Dinamo a anunțat astăzi că a semnat și cu internaționalul grec Markos Galiotos .

”NEW SETTER IN TOWN 🔥

Dinamo transferă cel mai bun coordonator de joc din Golden League 2025! 🇬🇷

Marcos Galiotos se alătură echipei noastre în noua sa aventură europeană.

La 1,95 m și 29 de ani, component de bază al naționalei Greciei, Marcos a fost desemnat cel mai bun ridicător al Golden League 2025. În palmaresul său se regăsesc toate trofeele importante ale voleiului elen, iar experiența sa internațională include și evoluții pentru cluburi de renume din voleiul european, precum VfB Friedrichshafen 🇩🇪.

“Sunt extrem de fericit și cu adevărat onorat să mă alătur clubului Dinamo București, un club cu o istorie remarcabilă, o mentalitate de învingător și o tradiție a excelenței. Este un privilegiu să devin parte a unei organizații care a avut mereu ca obiectiv performanța la cel mai înalt nivel, având în palmares peste 30 de titluri, inclusiv 3 trofee ale Ligii Campionilor.

Abia aștept această provocare, să colaborez cu antrenorul, pe noii mei colegi și pe suporterii extraordinari care susțin acest club cu atâta pasiune. Sunt entuziasmat de această nouă provocare și sunt pregătit să dau tot pentru Dinamo! Ne vedem foarte curând!” a transmis noul coordonator de joc.

Bine ai venit la Dinamo, Marcos! 🔴⚪️ Multă baftă!”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri