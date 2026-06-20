Raul Rusescu (37 de ani), unul dintre cei mai importanți atacanți ai FCSB-ului din ultimii 15 ani, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36), fostul său coechipier.
Raul Rusescu, dezvăluire despre situația lui Vlad Chiricheș
Rusescu, care a rămas cu relații bune în interiorul fostei campioane, a dezvăluit că despărțirea lui Chiricheș de FCSB va veni în curând.
Fostul atacant și-a exprimat speranța ca Vlad Chiricheș să aibă parte de o plecare frumoasă, pe măsura realizărilor sale la club.
„(n.r. - Chiricheș) Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând. Acum, nu știu ceea ce s-a întâmplat în interior, nu știu lucrurile care s-au discutat în spatele ușilor închise.
Știu că se va întâmpla ceva, nu știu când. Sigur el merită ceva frumos pentru că este sau a fost un jucător important la acest club și probabil va fi tratat ca atare. Cel puțin așa sper, pentru că merită”, a declarat Raul Rusescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
Chiricheș, o legendă pentru FCSB
Gigi Becali a anunțat, în repetate rânduri, că nu își mai dorește ca Vlad Chiricheș să continue să joace pentru FCSB din sezonul viitor.
Chiricheș a evoluat pentru FCSB în două perioade diferite: 2012-2013 și 2023-2026. A strâns pentru roș-albaștri 134 de meciuri, cinci goluri și trei pase decisive.
Vlad Chiricheș a câștigat la FCSB toate trofeele din cariera sa: de patru ori Liga 1 și de trei ori Supercupa României.