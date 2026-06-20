Germania și Coasta de Fildeș se întâlnesc pe ”BMO Field” la Toronto, Ontario, capitala Canadei, una dintre țările-gazdă de la turneul final care are loc și în Statele Unite ale Americii, și în Mexic.

Manuel Neuer a fost titularizat în a doua partidă a Germaniei de la Campionatul Mondial din 2026.

Borna istorică pe care a atins-o Manuel Neuer la Campionatul Mondial

Manuel Neuer a bifat meciul cu numărul 21 la Campionatele Mondiale și l-a depășit pe Hugo Lloris, devenind astfel portarul cu cele mai multe meciuri la turneele de Campionat Mondial.

Portarul Franței are 20 de meciuri, iar fotbalistul lui Bayern Munchen îl egalase în partida împotriva lui Curacao.

Sfârșitul unei ere: Manuel Neuer a anunțat că se retrage

Manuel Neuer se pregătește să încheie un capitol semnificativ din cariera sa. Portarul în vârstă de 38 de ani a confirmat că se va retrage din națională la finalul Cupei Mondiale din 2026.

Goalkeeperul legitimat la Bayern Munchen a transmis clar că actualul turneu final va reprezenta ultima sa prezență în tricoul primei reprezentative.

„Acesta va fi ultimul meu turneu pentru Germania. Nu am de gând să particip la Campionatul European de peste doi ani”, a spus Neuer.

Planuri pentru finalul de carieră

Deși a stabilit linia de finish a parcursului său la echipa națională, jucătorul refuză să ia o decizie în momentul de față cu privire la cariera sa la nivel de echipă de club.

„Vreau să aștept cu nerăbdare fiecare meci și să nu mă gândesc la despărțire sau la posibilul ultim joc”, a adăugat portarul.

Neuer bifează în America a patra sa prezență la o Cupă Mondială. El este considerat unul dintre cei mai de succes portari din istoria fotbalului, având în palmares un titlu mondial, Liga Campionilor și numeroase trofee interne în Bundesliga.