FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: "El nu prea cred că o să vină"

FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: &quot;El nu prea cred că o să vină&quot; Superliga
SPORT.RO
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Florinel Coman și Denis Drăguș sunt cele două mari lovituri pe care le încearcă FCSB în fereastra de mercato din această vară.

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FCSBFlorinel ComanMihai StoicaGigi Becalidenis dragus
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Gigi Becali a dezvăluit recent că a discutat atât cu Florinel Coman, cât și cu Denis Drăguș. Totuși, ambii trebuie să își rezolve mai întâi situația contractuală de la cluburile la care sunt legitimați în prezent, Al Gharafa, respectiv Trabzonspor.

Mihai Stoica: "Gigi zice că Drăguș poate veni la FCSB. Coman nu cred că va veni"

Becali a dezvăluit inclusiv că ar avea un acord cu Drăguș, însă numai dacă Trabzonspor va accepta să îl lase liber. În cazul lui Coman, situația este ceva mai complicată, spune Mihai Stoica.

"Nu am absolut nicio idee dacă poate veni Drăguș. Nu știu absolut deloc. Gigi zice că da. Acum, eu nu știu ce să spun. 

Eu mi-aș dori să vină Coman, chiar dacă nu sunt foarte mare amator de reveniri, dar Coman e un jucător special și un om special. La Coman depinde foarte mult și de Pastorello (n.r - Federico Pastorello, impresarul lui Florinel Coman). Nu prea cred că o să vină. Nu cred! Și dacă vine, nu o să vină acum, ci prin august", a spus Mihai Stoica, sâmbătă seară, la Prima Sport.

Raul Rusescu, despre transferul lui Drăguș: „O surpriză!”

Prezent la un eveniment organizat în București, fostul atacant al FCSB, Raul Rusescu, a recunoscut că ar fi surprins să îl vadă pe Drăguș revenind în campionatul României.

„O surpriză. Este unul dintre cei mai buni atacanți români în momentul de față și este o surpriză, în primul rând, pentru că el a cochetat cu campionatele din străinătate și știm că nu e un jucător ieftin. Atunci când se face un efort atât de mare, sunt și așteptări mari. Iar la clubul la care va veni, așteptările și presiunea sunt imense”, a declarat Rusescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Format la Academia Hagi, Drăguș a fost transferat în 2019 de la FC Viitorul Constanța la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro.

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