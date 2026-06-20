FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: "El nu prea cred că o să vină"

Gigi Becali a dezvăluit recent că a discutat atât cu Florinel Coman, cât și cu Denis Drăguș. Totuși, ambii trebuie să își rezolve mai întâi situația contractuală de la cluburile la care sunt legitimați în prezent, Al Gharafa, respectiv Trabzonspor.

Mihai Stoica: "Gigi zice că Drăguș poate veni la FCSB. Coman nu cred că va veni"

Becali a dezvăluit inclusiv că ar avea un acord cu Drăguș, însă numai dacă Trabzonspor va accepta să îl lase liber. În cazul lui Coman, situația este ceva mai complicată, spune Mihai Stoica.

"Nu am absolut nicio idee dacă poate veni Drăguș. Nu știu absolut deloc. Gigi zice că da. Acum, eu nu știu ce să spun.

Eu mi-aș dori să vină Coman, chiar dacă nu sunt foarte mare amator de reveniri, dar Coman e un jucător special și un om special. La Coman depinde foarte mult și de Pastorello (n.r - Federico Pastorello, impresarul lui Florinel Coman). Nu prea cred că o să vină. Nu cred! Și dacă vine, nu o să vină acum, ci prin august", a spus Mihai Stoica, sâmbătă seară, la Prima Sport.