Oamenii trimisi de Cortacero nu au avut bani de hotel la intoarcerea in Romania! Detaliile incredibile care au iesit la iveala

Dramatismul din jurul spaniolilor care au preluat-o pe Dinamo atinge noi limite.

Veniti pe cai mari la club in vara trecuta, spaniolii care au promis ca vor investi milioane de euro la Dinamo s-au lovit de cea mai mare problema posibila, mai exact, nu au bani. Si nu, se pare ca nu e vorba ca nu au cateva milioane de euro, ci nu au nici macar bani de hotel pentru a sta in Bucuresti, dupa cum anunta Prosport, si au folosit site-ul airbnb, recunoscut pentru ofertele de locuinte in regim hotelier la pret mic.



Rufo Collado si Jose Bueno au revenit in capitala Romaniei, fiind delegati de Pablo Cortacero sa preia din nou controlul asupra clubului, insa mai rau s-au facut de ras, dupa ce au promis, prin surse neoficiale, ca odata infaptuita repunerea lor la conducerea echipei, vor veni si investitiile de milioane de euro promise.

Totusi, fanii nu au mai plecat pe fenta, asa cum poate au facut-o in trecut, si si-au luat totate masurile legale pentru ca spaniolii sa nu mai aiba putere in conducerea administrativa, ba chiar au si castigat un prim proces in acest sens. Insa, totul ramane o enigma in ceea ce priveste patronatul si finantarea "cainilor" pentru sezonul urmator, cu toate ca apar si vesti bune, iar M.A.I a anuntat ca toate procedurile legale au fost demarate pentru constructia unui nou complex sportiv in Stefan cel Mare.