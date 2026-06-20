Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu Stiri
SPORT.RO
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Patronul FCSB a obținut suma impresionantă după un proces imobiliar de 15 ani.

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Gigi BecaliIlie Dumitrescupipera
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Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a obținut 50 de milioane de euro în urma unui litigiu imobiliar recent încheiat. Latifundiarul din Pipera a recâștigat dreptul de proprietate asupra unui lot de pământ cumpărat inițial cu un dolar pe metrul pătrat. Faptul că judecata a durat un deceniu și jumătate l-a împiedicat să înstrăineze terenul mai devreme, ceea ce i-a multiplicat profitul datorat creșterii prețurilor din piață.

„M-am judecat pe un teren 15 ani, l-am câștigat acum vreo două luni. Dacă îl câștigam atunci, îl vindeam cu vreo două milioane. Acum am 50 de milioane pe el! Dacă nu era procesul, îl dădeam cu două. Îi mulțumesc judecătorului că s-a lungit. Ba îl câștigam, ba îl luau înapoi. 15 ani! Poate îl dădeam chiar și cu un milion”, a spus Gigi Becali, la DigiSport.

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Terenuri la preț de chilipir

În acest context, Gigi Becali i-a amintit lui Ilie Dumitrescu de terenurile pe care le-au tranzacționat împreună cu mai bine de 20 de ani în urmă. Având nevoie urgentă de lichidități la acea vreme, omul de afaceri i-a vândut acestuia două suprafețe de teren în zona Pipera, cu 7 dolari pe metru pătrat. Ulterior, „Mister” le-a vândut pentru 250 de euro pe metru pătrat, însă dacă le-ar fi păstrat până astăzi ar fi putut încasa de patru ori mai mult în schimbul lor.

„Păi, Ilie, numai alea două terenuri pe care le-ai luat de la mine făceau zece milioane acum. Acelea de pe Iancu Nicolae. Dacă nu le vindeai... Cât ai luat, două sau trei? 20.000 de metri pătrați făceau 20 de milioane acum. 1.000 de euro pe metru pătrat, da. Eu am pe Iancu Nicolae și am vândut cu 1.200”, a transmis Gigi Becali.

„Corect, corect, corect. Aveam două. Aveam pe Iancu Nicolae și am luat și la pădure, acolo. [...] Nu, cu 7 sau cu 8. 'Dă repede acum că am nevoie'. Eram în Anglia, i-am transferat”, a adăugat Ilie Dumitrescu.

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