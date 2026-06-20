Dacă va trece de ML Vitebsk în primul tur, formația din Bănie va întâlni câștigătoarea duelului dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Până la debutul oficial în cupele europene, bosniacii se află în cantonament și au disputat primul meci amical al verii. Iar rezultatul a fost unul categoric.

Borac Banja Luka a câștigat astăzi cu 8-0

Campioana Bosniei s-a impus cu 8-0 în fața formației Jedinstvo Putevi, într-un meci disputat la Zlatibor, în Serbia.

Borac a rezolvat partida încă din prima repriză, când a marcat de trei ori în doar șapte minute. Abel Paskval a deschis scorul, iar Ante Roguljic și Luka Juričic au dus avantajul la 3-0 până în minutul 22.

În partea secundă, bosniacii au continuat recitalul. Dani Romera, Stefan Savic, Enver Hiros, Omar Sijaric și Pavle Dajic au completat lista marcatorilor.

Prima manșă dintre Borac și Levski este programată pe 7 iulie, pe stadionul din Banja Luka. Câștigătoarea dublei va întâlni Universitatea Craiova, dacă oltenii vor elimina-o pe ML Vitebsk.