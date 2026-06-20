Lovitură pentru Brazilia! Verdictul primit de Raphinha după accidentarea de la Campionatul Mondial

Brazilia s-a impus cu 3-0 în fața lui Haiti, într-un meci din Grupa C de la Campionatul Mondial. Golurile echipei lui Carlo Ancelotti au fost marcat de Cunha (23', 36') și Vinicius (45+3').

Verdictul medicilor după accidentarea lui Raphinha

Cu toate că a câștigat, Brazilia l-a pierdut pe Raphinha în finalul primei reprize, când Carlo Ancelotti a fost nevoit să îl înlocuiască cu Rayan.

Conform goal.com, în urma testelor medicale Raphinha s-a accidentat la coapsă și nu va putea evolua în ultima partidă din grupă cu Scoția.

Vestea bună pentru Brazilia este că starul Barcelonei ar putea reveni în primul meci al echipei sale naționale din faza eliminatorie.

Raphinha vine după un sezon în care fost măcinat de accidentări, dar cu toate acestea a reușit 21 de goluri și opt assist-uri în 33 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei.